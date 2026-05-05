Doi dintre cercetătorii de top ai Rusiei au fost condamnați la ani grei de închisoare de o instanță din Siberia

Doi fizicieni ruși implicați în cercetări care au stat la baza dezvoltării rachetelor hipersonice au fost găsiți vinovați de trădare și condamnați fiecare la câte 12 ani și jumătate într-o colonie penală de maximă securitate, a relatat marți presa de stat de la Moscova, preluată de Reuters.

Procesul lui Valeri Zveghințev și Vladislav Galkin, desfășurat în orașul Novosibirsk din Siberia, a fost cel mai recent dintr-o serie de cazuri de trădare intentate unor oameni de știință care cercetează viteze de zbor extrem de ridicate.

Președintele Vladimir Putin a afirmat în repetate rânduri că Rusia este un lider mondial în producția de rachete hipersonice, pe care le-a utilizat în războiul cu Ucraina. Aceste arme sunt capabile să atingă viteze de până la 10 ori mai mari decât viteza sunetului, reușind astfel să străpungă sistemele de apărare aeriană.

Zveghințev, în vârstă de 82 de ani, a fost un cercetător de top la Institutul Kristianovici de Mecanică Teoretică și Aplicată (ITAM) din orașul siberian Novosibirsk.

Alți doi cercetători de top au fost condamnați de Rusia în 2024

Doi dintre colegii lui Zveghințev de la institutul de cercetare, Anatoli Maslov și Aleksandr Șipliuk, au fost condamnați în 2024 la 14, respectiv 15 ani de închisoare.

Galkin, în vârstă de 71 de ani, a lucrat la o universitate din Siberia și a semnat, în calitate de coautor, lucrări științifice împreună cu Zveghințev și Șipliuk.

Rusia a deschis în ultimul deceniu cel puțin 10 dosare de trădare împotriva unor oameni de știință care lucrează în domeniul hipersonicii, studiul zborului la viteze care depășesc Mach 5 – peste 3.800 de mile pe oră, adică 6.115 km/h.

Zveghințev și Galkin au pledat nevinovat, iar susținătorii lor au afirmat că publicațiile și participările la conferințe științifice internaționale au fost aprobate în prealabil de serviciile de securitate ruse.

Procurorii ruși susțin, în schimb, că oamenii de știință au prezentat la conferințe internaționale informații clasificate ale statului rus.

Oameni de știință ruși au încercat să își apere colegii

Într-o scrisoare deschisă rară, publicată în 2023, colegii cercetătorilor arestați de la ITAM au declarat că aceștia sunt nevinovați și că dosarele împotriva lor afectează știința rusă și descurajează tinerii cercetători să intre în acest domeniu.

„În această situație ne este teamă nu doar pentru soarta colegilor noștri. Pur și simplu nu putem înțelege cum să ne facem în continuare meseria”, au notat oamenii de știință în scrisoarea deschisă.

Scrisoarea a făcut de asemenea referire la cazul lui Dmitri Kolker, un alt cercetător din Siberia care a fost arestat cu un an înainte sub suspiciunea de trădare și adus la Moscova pentru interogare, în pofida faptului că suferea de cancer pancreatic.

Kolker, un specialist în lasere, a murit două zile mai târziu.