Doi foști miniștri ai Energiei reacționează în scandalul gazelor din SUA. „Nu s-au purtat negocieri pe acest subiect”, spune Bogdan Ivan, acuzat de presiuni asupra Romgaz

Foștii miniștri ai Energiei Bogdan Ivan (PSD) și Sebastian Burduja (PNL) reacționează în scandalul gazelor americane, după informațiile din presă privind presupusele presiuni ale ambasadoarei SUA în Grecia ca România să cumpere gaze din SUA, la prețuri mai mari. Cel acuzat că a făcut presiuni asupra Romgaz să cumpere aceste gaze, Bogdan Ivan, respinge acuzațiile.

The Wall Street Journal a relatat că ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, în martie, la o cină la Atena cu oficiali americani și greci, a dat de înțeles că americanii au fost implicaţi în demiterea lui Bolojan.

Un alt episod relatat de WSJ vizează Bulgaria și gazul american prin „Coridorul vertical”.

Bogdan Ivan a catalogat aceste informații ca fiind „minciuni și lucruri scoase din context”.

„Discuțiile au pornit încă din noiembrie anul trecut. A fost un memorandum semnat de vicepremierul Cătălin Predoiu, de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și de secretarul de stat din Ministerul Energiei Cristian Bușoi la un eveniment la care eu nu am participat, în care România trebuia să poarte discuții tehnice cu cei din Statele Unite ale Americii timp de 90 de zile. La finalul acestei perioade ar fi trebuit să spună: nu ne interesează acest proiect sau ne interesează pentru tranzitul gazelor prin România sau într-o altă formă.

Lipsit de acest răspuns în numele României, nu puteam să-mi asum în nume personal o poziție a României fără să iau un mandat explicit din partea premierului și al Guvernului României, pe care l-am cerut și în scris, și verbal, pentru a clarifica acest subiect. Cei de la Romgaz au spus explicit că nu a fost vorba de presiuni”, a relatat fostul ministru social-democrat.

„Nu s-au purtat discuții, nu s-au purtat negocieri pe acest subiect”

Jurnaliștii l-au întrebat și despre informațiile publicate de Economica.net, care citează un document al Romgaz potrivit căruia compania de stat ar fi pierdut 300 de milioane de euro pe an, dacă ar fi cumpărat gaze americane. Fostul ministru a răspuns că și acestea sunt minciuni.

„Nu s-au purtat discuții, nu s-au purtat negocieri pe acest subiect. Cei de la Romgaz au avut discuții exploratorii pe linia lor de competență. Eu nu am cerut cuiva să semneze ceva sau să nu semneze pentru că nu am ajuns la acel nivel de discuție”.

De asemenea, jurnaliștii au insistat să afle cum au ajuns reprezentanții Romgaz să calculeze că vor avea pierderi de 300 de milioane de euro dacă încheie un contract cu americanii. „Întrebați-i pe ei. Sunt minciuni”, a repetat fostul oficial guvernamental.

El a spus că tot acest scandal este „o campanie de presă disperată din partea celor care văd că nu vor fi votați de PSD”.

Burduja: „Coridorul Vertical nu înseamnă că suntem obligați să cumpărăm gaze din SUA”

Un alt fost ministru de resort, Sebastian Burduja, propus din nou pentru această funcție în Guvernul Siegfried Mureșan, a declarat la ieșirea de la audierile din comisiile parlamentare că nu a pus presiune niciodată în mandatul său (2023-2025 n.r.) pentru ca vreo companie să achiziționeze anumite cantități de gaze din SUA sau din alte state.

El a ținut să sublinieze că există două subiecte distincte care sunt amestecate zilele acestea de opinia publică: pe de o parte este subiectul Coridorului Vertical, care este o rută de transport al gazelor prin Grecia, Bulgaria și România, inițiată în urmă cu peste 10 ani, unde România poate fi țară de tranzit, iar al doilea subiect este achiziția de gaze din SUA.

România este cel mai mare producător de gaze din UE

„România este în situația ultrafavorabilă de a fi cel mai mare producător de gaze din UE azi și își va dubla producția de anul viitor. Iar gazul lichefiat (adus pe mare din SUA – n.r.) va fi mult mai scump. Este normal să susținem proiectul Coridorului Vertical fără ca aceasta să însemne obligația de a cumpăra gaz, ci doar oportunitatea României de a fi țară de tranzit și de a-și atinge acea țintă de a fi hub european”.

În ceea ce privește achiziția de gaze din SUA, Burduja a precizat că nicio companie de stat nu va lua decizia să cumpere un gaz mai scump decât ceea ce are în România, pentru că ar trebui să dea apoi socoteală Curții de Conturi și altor instituții.

„Nimeni nu-și va asuma o asemenea decizie”, a punctat Burduja.

Enigma unei teleconferințe

În mai, HotNews a relatat că fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan a încercat să convingă producătorul de gaze Romgaz să cumpere gaze naturale lichefiate din SUA, prin intermediari greci și români.

În seara zilei de miercuri, 11 februarie, șefii a două dintre cele mai mari companii publice din energia românească, Transgaz și Romgaz, au fost convocați la o teleconferință cu ministrul Bogdan Ivan.

La teleconferință, reprezentanții Transgaz și Romgaz l-au ascultat pe ministrul Ivan vorbindu-le despre nevoia de a achiziționa 1,5 miliarde metri cubi de gaz, conform unei surse HotNews, cu acces la ceea ce s-a discutat. Datorită sensibilității subiectului, sursa a dorit să-și păstreze confidențialitatea.

Ivan a vorbit despre oportunitatea de a cumpăra gaz de origine americană. Ministrul a rostit și numele posibililor intermediari ai achiziției: o firmă grecească și Nova Power, companie legată de proiectul Doicești, cu reactoare modulare mici (SMR) de tip NuScale. „Cei de la Romgaz au resimțit intervenția ministrului, la teleconferință, ca pe o presiune”, susține sursa.

Romgaz este cel mai mare producător de gaz natural din România, peste OMV Petrom în materie de gaze. Romgaz are exploatări on shore și în Marea Neagră. Începând cu 2027, odată cu exploatarea gazelor din Marea Neagră, producția națională va crește treptat, cu peste 75% față de cât este acum, peste necesarul de consum național, conform promisiunilor Guvernului. Gazele din Marea Neagră vor fi extrase de Romgaz alături de OMV Petrom, în cote egale.

Conform informațiilor HotNews, întruniți între ei după teleconferința cu ministrul Ivan, șefii Romgaz au refuzat să cumpere gaz. Atât conținutul teleconferinței din 11 februarie, cât și refuzul Romgaz a fost confirmat de alte două surse.