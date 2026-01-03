Doi giganți ai inteligenței artificiale ar putea intra pe bursă în acest an. Câte sute de miliarde de dolari valorează companiile

Doi giganți ai AI-ului, companii faimoase pentru chatboți, ar putea intra pe bursă în acest an și au început pregătiri serioase în 2025. OpenAI și Anthropic nu și-au stabilit ținte financiare clare încă, dar dacă se vor lista, 2026 ar putea fi unul dintre cei mai productivi ani din istoria companiilor tech pe bursă.

În acest an, alături de OpenAI și Anthropic, o altă companie privată faimoasă ar putea să se listeze, scrie Financial Times: SpaceX, condusă de Elon Musk (sursele vorbesc despre o posibilă valoare de 800 miliarde dolari).

Publicația scrie că în fiecare IPO (ofertă publică inițială), companiile vor strânge sume de ordinul zecilor de miliarde de dolari. Cel mai mare IPO din istorie a fost în 2019, pentru Saudi Aramco, gigant care a strâns 29 miliarde dolari la listarea la Riad.

Ambele companii au demarat pregătirile de listare anul trecut: Anthropic a desemnat o firmă de avocatură care să se ocupe, iar OpenAI a discutat cu diverse companii de top, însă sursele spun că nu și-a ales încă consilierii juridici.

OpenAI este evaluată în prezent la 500 de miliarde de dolari și discută cu mai mulți investitori pentru o nouă rundă de finanțare ce ar duce-o la o evaluare de 750 de miliarde de dolari sau chiar mai mult.

Și Anthropic se află în discuții pentru o nouă finanțare, investitorii așteptându-se ca aceasta să ducă compania la peste 300 de miliarde de dolari. În septembrie 2025, după o rundă de finanțare în care a atras 13 miliarde dolari, compania a fost evaluată la 183 de miliarde dolari

Dacă măcar una dintre marile companii tech se va lista, 2026 ar putea fi un an record la capitolul ofertelor publice inițiale. Figma, Klarna, CoreWeave și Chime s-au numărat printre grupurile tehnologice listate în 2025, contribuind la un total de peste 30 de miliarde de dolari în venituri din IPO-uri în SUA în primele nouă luni, cea mai mare parte provenind din tehnologie. arată datele companiei de consultanță Ernst & Young.

În 2025, Anthropic și OpenAI s-au pregătit pentru un viitor pe bursă și prin numirea de directori cu experiență în conducerea companiilor listate, prin îmbunătățirea guvernanței corporative și prin atragerea unor mari investitori din piețele publice.

Aceste planuri ar putea fi totuși „deraiate” de apariția unor tulburări politice sau economice neașteptate și nu trebuie uitat că listările vor expune aceste grupuri private unui nou nivel de monitorizare publică amănunțită.

