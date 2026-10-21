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Imagine ilustrativă. Foto: Inquam Photos / George Călin și Shutterstock. Colaj: Ion Mateș / HotNews
Actualitate

Doi parlamentari din Comisia pentru controlul SRI reacționează după postarea unde Serviciul a folosit termenul „pe șestache”, utilizat inițial de Ludovic Orban

Ruth Novacovici, Rebecca Popescu
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HotNews a solicitat mai multor membri ai comisiei parlamentare de control a SRI o poziție cu privire la polemica publică dintre Ludovic Orban și SRI.

  • Comisia este comună, a Camerei Deputaților și Senatului, și are următoarea componență: Eugen Bejinariu (PSD – președinte), Nicolae Neagu (PNL – vicepreședinte), Botond Csoma (UDMR), Petru Bogdan Cojocaru (PSD), Laurențiu Țepeluş (PSD), Răzvan Prişcă (PNL), Fabian Cristian Radu (AUR), Allen Coliban (USR), Vasile Nagy (SOS)
  • Doar doi reprezentanți, din partea PNL și USR, au răspuns solicitărilor redacției – iar pozițiile lor sunt divergente.

De 24 de ore, o polemică mai puțin obișnuită a apărut în spațiul public. Între un politician și un serviciu secret.