Doi parlamentari din Comisia pentru controlul SRI reacționează după postarea unde Serviciul a folosit termenul „pe șestache”, utilizat inițial de Ludovic Orban

De 24 de ore, o polemică mai puțin obișnuită a apărut în spațiul public. Între un politician și un serviciu secret.

HotNews a solicitat mai multor membri ai comisiei parlamentare de control a SRI o poziție cu privire la polemica publică dintre Ludovic Orban și SRI.

Cum a început: Ludovic Orban a atacat SRI

Ludovic Orban a afirmat, marţi seară, la TVR, că președintele „Nicuşor (Dan) conspiră de un an de zile cu PSD-ul cum să aducă PSD-ul la putere”.

Fostul consilier al preşedintelui Nicuşor Dan consideră că şeful statului s-a apropiat de PSD cu speranţa de a obţine susţinerea acestui partid pentru un nou mandat de preşedinte, oferind la schimb social-democraţilor guvernarea.

În aceeași emisiune, Orban a afirmat că Nicuşor Dan acţionează în acest fel „pentru că, probabil, serviciile i-au garantat că PSD va fi un partid de cursă lungă, care îşi va respecta înţelegerile cu Nicuşor”, fostul premier indicînd în acest context atât SRI, cât şi Serviciul de Protecţie şi Pază (SPP).

Cum a răspuns SRI

Într-un mesaj publicat marți pe pagina oficială de Facebook a instituției, SRI califică afirmațiile lui Ludovic Orban privind o presupusă implicare a serviciului secret în instalarea Guvernului Niculescu drept „regretabile și iresponsabile” și respinge insinuările privind legalitatea conducerii interimare a Serviciului.

„SRI consideră regretabilă și iresponsabilă lansarea repetată în spațiul public a unor acuzații nefondate, prin care instituției îi sunt atribuite implicări politice fără nicio dovadă. Insuccesul ori succesul politic ale unor formațiuni politice ori persoane, din cauza ori datorită SRI, reprezintă o temă permanentă în retorica publică ce poate semnifica lipsa de asumare a deciziilor politice ori instituționale și a consecințelor acestora. Caracterul de repetabilitate în spațiul public a limbajului suburban la adresa Serviciului și a conducerii acestuia determină prezenta reacție”, afirmă SRI, în mesaj.

Reprezentanții SRI mai spun că, în ceea ce privește conducerea interimară a Serviciului, aceasta nu este nici secretă, nici în afara legii. „Și în niciun caz «pe șestache». Identitatea persoanei care asigură interimatul este publică, iar legalitatea exercitării funcției nu este o chestiune de opinie, ci conformă cu legea”, se mai arată în comunicat Serviciului secret.

Vicepreședintele Nicolae Neagu: „Noi le-am spus de mult timp că ar fi foarte bine să iasă în spațiul public”

La rugămintea HotNews de a explica publicului polemica, vicepreședintele comisiei de control parlamentare, liberalul Nicolae Neagu, a apărat instituția.

Nicolae Neagu Foto: Inquam Photos / George Călin

„SRI nu a intervenit politic. A exprimat o poziție oficială a instituției pe care o reprezintă. Eu consider că ar fi normal, de exemplu, ca Ludovic Orban, în cazul în care ar avea date precise și exacte, în loc să facă un comunicat de presă, să se adreseze Comisiei parlamentare de control al Serviciului Român de Informații, adică nouă”, a declarat liberalul în discuția cu HotNews.

Întrebat dacă a mai asistat la astfel de situații, în care SRI să iasă în spațiul public pentru a comenta declarațiile politicienilor, Nicolae Neagu a răspuns că reprezentanții Comisiei de control chiar i-au încurajat să o facă, dacă este periclitată imaginea instituției.

„Noi le-am spus de mult timp că ar fi foarte bine ca, în anumite chestiuni în care sunt incriminați, cel puțin din punctul meu de vedere, să iasă în spațiul public, atât cât le permite legea și statutul instituției, și să clarifice probleme care nu sunt clasificate”, a explicat liberalul.

Comisia de specialitate pentru controlul SRI nu va cere clarificări cu privire la comunicat, deoarece nu are rolul de a interveni „nici în declarații politice, nici în poziții oficiale de clarificare ale Serviciului Român de Informații”, a conchis Neagu.

Allen Coliban de la USR crede că reacția SRI „nu are legătură cu comunicarea instituțională”

Allen Coliban, la Palatul Parlamentului. FOTO: Inquam Photos / George Călin



„Ce mi se pare surprinzător e că reacția asta pare arbitrară, selectivă. O reacție la întrebări, la o critică semnalată de un exponent, un lider politic”, a declarat Allen Coliban, reprezentantul USR în comisia de control a SRI pentru HotNews.

El a explicat că există un istoric al „suspiciunilor privind implicarea serviciilor în formarea guvernului, de exemplu”.

„Președintele, președintele Camerei Deputaților, președintele Senatului, toți acești oameni, în funcții importante, la un moment dat au ridicat problema implicării serviciilor. Și dacă ne uităm la partide, au fost de la toate partidele. Deci nu putem să vorbim doar de o anumită zonă a spectrului politic”, a mai spus el.

De asemenea, deputatul USR a subliniat că e important ca SRI să aibă o comunicare corectă și obiectivă, instituțională:

„Lucrurile care țin de comunicarea de ieri, pornind de la ora aleasă, o oră care nu are legătură cu comunicarea instituțională, până la faptul că amestecă aspecte obiective și clarificări legale cu lucruri subiective, cu evaluarea unor acțiuni, a unor declarații politice. Toate astea nu au legătură cu ce ar trebui să fie o comunicare corectă”

Coliban amintește de episodul de la vila K2

Întrebat de HotNews dacă este o practică uzuală a serviciilor de informații să reacționeze la declarații ale politicienilor, Coliban a dat un exemplu de declarație care a rămas fără răspuns:

„Am remarcat că au fost câteva reacții, dar la acuzațiile cele mai mari nu au existat astfel de comunicate. Cea mai substanțială acuză a venit de la Dan Vâlceanu într-o investigație Recorder. El spunea explicit că guvernul a fost format la vila SRI-ului, la K2, cu medierea șefului serviciului. Or, treaba asta, în forma în care e exprimată, semnalează inclusiv o încălcare a legii, pentru că nu are voie serviciul să se implice în politică. La asta nu a fost nimic, niciun comunicat, nimic”.

Am mai remarcat în 2025 o reacție a lor, dar cred că a fost reactivă, nu proactivă. Au fost întrebați despre niște declarații ale lui Călin Georgescu și atunci spuneau că nu au mandat să comenteze opinii exprimate în public. Toate aceste lucruri arată o doză de inconsecvență și cred că ar trebui să fie explicate.

Allen Coliban a spus și că va propune membrilor comisiei să cheme conducerea serviciului să dea explicații:

„Ce pot eu să fac, ca membru, este să adresez întrebări. Am formulat o serie de 5 întrebări. Chemarea la comisie trebuie să fie un demers al președintelui și al comisiei în sine. O să propun și treaba asta, să avem o discuție, dar depinde de votul unei majorități. Eu nu văd de ce n-ar vrea să clarifice”.

Cine nu a răspuns

Contactat de HotNews, președintele Comisiei pentru controlul Serviciului Român de Informații din Parlament, social-democratul Eugen Bejinariu, nu a dorit să comenteze postarea SRI.

Nici Marian Mina, membru PSD al comisiei, nu a vrut să ofere o reacție. Din partea UDMR, secretarul Comisiei comune pentru controlul SRI, Csoma Botond, a refuzat să comenteze, la solicitarea HotNews, postarea publicată marți de serviciul secret.

Reprezentantul AUR, Fabian-Cristian Radu, a spus că va răspunde. Nu a făcut-o până la ora publicării acestui articol.