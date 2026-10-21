Reacția SRI, după ce Ludovic Orban a acuzat că serviciile sunt implicate în formarea guvernului și a numit „necunoscutul domn ce conduce pe șestache”

Serviciul Român de Informații (SRI) nu participă la înțelegeri politice și își desfășoară activitatea exclusiv în limitele stabilite de Constituție și de lege, au transmis marți seară reprezentanții instituției, într-un comunicat de presă, ca reacție la declarațiile fostului premier Ludovic Orban.

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Reacția SRI a venit în urma unui interviu acordat Ludovic Orban la postul public de televiziune, în emisiunea „Dialoguri de pace”, realizată de jurnalista Dana Chera, în care fostul premier liberal și fostul consilier al președintelui Nicușor Dan a acuzat implicări politice ale acestui serviciu secret, în contextul formării noului guvern condus de Luca Niculescu.

Poziția SRI

Într-un comunicat publicat pe pagina oficială de Facebook a instituției, SRI califică afirmațiile lui Orban drept „regretabile și iresponsabile” și respinge insinuările privind legalitatea conducerii interimare a Serviciului.

„SRI consideră regretabilă și iresponsabilă lansarea repetată în spațiul public a unor acuzații nefondate, prin care instituției îi sunt atribuite implicări politice fără nicio dovadă. Insuccesul ori succesul politic ale unor formațiuni politice ori persoane, din cauza ori datorită SRI, reprezintă o temă permanentă în retorica publică ce poate semnifica lipsa de asumare a deciziilor politice ori instituționale și a consecințelor acestora. Caracterul de repetabilitate în spațiul public a limbajului suburban la adresa Serviciului și a conducerii acestuia determină prezenta reacție”, afirmă SRI, în comunicat.

Reprezentanții SRI mai spun că, în ceea ce privește conducerea interimară a Serviciului, aceasta nu este nici secretă, nici în afara legii.

„Și în niciun caz «pe șestache». Identitatea persoanei care asigură interimatul este publică, iar legalitatea exercitării funcției nu este o chestiune de opinie, ci conformă cu legea”, au adăugat reprezentanții SRI.

Serviciul nu participă la înțelegeri politice și își desfășoară activitatea exclusiv în limitele stabilite de Constituția României și de lege, menționează același comunicat.

„SRI va continua să asigure securitatea și siguranța românilor și a statului român, conform legii și resurselor alocate în raport cu dinamica și gravitatea amenințărilor”, mai spun reprezentanții instituției.

Declarațiile lui Orban care au atras reacția SRI

Ludovic Orban, fost consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, consideră că şeful statului s-a apropiat de PSD cu speranţa de a obţine susţinerea acestui partid pentru un nou mandat de preşedinte, oferind la schimb social-democraţilor guvernarea.

Orban a afirmat că Nicuşor Dan acţionează în acest fel „pentru că, probabil, serviciile i-au garantat că PSD va fi un partid de cursă lungă, care îşi va respecta înţelegerile cu Nicuşor”, fostul premier indicînd în acest context atât SRI, cât şi Serviciul de Protecţie şi Pază (SPP).

Ludovic Orban a afirmat, marţi seară, la TVR, că președintele „Nicuşor (Dan) conspiră de un an de zile cu PSD-ul cum să aducă PSD-ul la putere”.

„De fapt, ăsta e guvern PSD cu nişte plombe naive care s-au băgat în aventura asta fără să ştie în ce se bagă. A fost un plan al preşedintelui Nicuşor Dan făcut cu PSD ca să scape de Bolojan. Adică au pus la cale să îl schimbe pe Bolojan prin moţiune de cenzură”, a susţinut Ludovic Orban, în emisiunea Danei Chera.

Orban a subliniat că planul a fost refacerea coaliţiei PSD-PNL fără Ilie Bolojan, desemnarea lui Adrian Veştea fiind făcută, în opinia fostului consilier prezidențial, în ideea în care Veştea ar fi urmat să devină preşedinte al formațiunii liberale.

El a mai spus că a început să vadă, încă din perioada de o lună şi jumătate în care a fost consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, o apropiere a acestuia de PSD.

Orban a susținut că, pe atunci, el avea o „gândire strategică” în totală în opoziţie cu modul în care preşedintele Dan a acţionat.

„Asta, că preşedintele e aliat cu servciile, vedeţi dumneavoastră, în jurul lui Nicuşor Dan sunt aceiaşi oameni care erau şi în jurul lui Iohannis. Şi într-un fel, dacă vă aduceţi aminte al doilea mandat al lui Iohannis, care a fost unul dintre cei mai duri critici anti-PSD în primul mandat şi chiar s-a luptat cu PSD-ul alături de noi… Ce l-a determinat pe Iohannis să aducă PSD-ul la putere? Nu există nicio logică! Eu ştiu ce l-a determinat, adică bănuiesc. (…) Să facă alianţă PNL cu PSD la parlamentare şi prezidenţiale, cu candidat la preşedinţie din partea PSD şi candidat la prim-ministru din partea PNL, iar candidatul la prim-ministru din partea PNL să fie Klaus Iohannis, ăsta e planul, nu a existat teamă de suspendare. Eu cred că Nicuşor Dan nu se teme de suspendare şi cred că faptul că AUR şi (George) Simion tot agită steagul suspendării lui Nicuşor Dan mai degrabă face aproape imposibilă suspendaraea şi demiterea lui Nicuşor Dan pentru că nu se va asocia niciun partid cu acest demers al AUR”, a susţinut Orban, în emisiunea de la TVR, potrivit News.ro.

Fostul lider liberal a mai afirmat că el crede că „gândirea strategică” a preşedintelui Nicuşor Dan este de a obţine o susţinere din partea PSD pentru un al doilea mandat, social-democrații primind la schimb guvernarea.

Orban a explicat și de ce el consideră că Nicuşor Dan se bazează pe PSD pentru un al doilea mandat prezidenţial: „Pentru că, probabil, serviciile i-au garantat că PSD va fi un partid de cursă lungă, care îşi va respecta înţelegerile cu Nicuşor. (…) Asta cred eu”.

Întrebat de jurnalista Dana Chera la care servicii se referă, Orban a răspuns: „Amândouă, şi SPP şi SRI”.

„Da, necunoscutul domn Ionescu (de la SRI, n.r.) care conduce pe şestache, ilegal. E vina preşedintelui, dânsul conduce, că e militar, da”, a adăugat Ludovic Orban.