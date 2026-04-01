Doi polonezi au fost arestați în cazul incendierii unei fabrici de drone din Cehia. Motivul pentru care au vizat complexul industrial

Protest în fața Tribunalului districtual din Pardubice, Cehia, după arestarea preventivă a unui al cincilea suspect în cazul incendiului de la fabrica de drone a grupului LPP Holding. Credit foto: Vostárek Josef / ČTK / Profimedia

Doi cetățeni polonezi au fost reținuți de Agenția de securitate internă a Poloniei (ABW) în legătură cu incendierea unei fabrici de drone și de optică din Republica Cehă, a anunțat canalul de stat TVP Info miercuri, relatează Reuters și Agerpres.

O clădire utilizată de grupul ceh de apărare LPP Holding, într-un complex industrial din Pardubice, aflat la circa 120 km est de capitala Praga, a fost deteriorată într-un incendiu din noaptea de 19 spre 20 martie. Un grup care a revendicat responsabilitatea a afirmat într-un comunicat online că societatea vizată dezvolta arme pentru Israel.

TVP Info susține că cei doi polonezi, în vârstă de 22 și respectiv 23 de ani, sunt activiști pro-palestinieni și au fost arestați de ABW pe 24 martie. Ei vor fi reținuți înainte de proces timp de trei luni și se confruntă cu acuzații de complicitate la incendiere, a mai precizat sursa citată.

Agenția de securitate internă și parchetul polonez nu au răspuns până acum unei solicitări de a comenta informația.

Polițiile din Cehia și Slovacia au anunțat anterior arestarea a cinci suspecți în acest caz, între care un egiptean și un cetățean american.

LPP Holding și-a anunțat în 2023 intenția de a coopera cu grupul israelian Elbit Systems, dar susține că planul nu a fost implementat niciodată. Compania produce drone care sunt exportate în Ucraina, care este angrenată într-un război cu Rusia din 2022.