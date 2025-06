Doi pompieri au fost uciși de un lunetist în statul american Idaho în timp ce interveneau la un incendiu. Ce suspectează autoritățile

Doi pompieri au fost împușcați mortal în timp ce interveneau la un incendiu în nordul statului Idaho, a transmis biroul șerifului din Kootenai, care a anunțat apoi că a fost găsit un bărbat mort cu o armă în apropiere, probabil lunetistul care a tras asupra forțelor de intervenție, adăugând că ordinul către populație de a sta la adăpost a fost ridicat.

Șeriful Bob Norris spusese anterior că polițiștii și pompierii au fost ținta ținta unor focuri de armă trase de lunetiști și a îndemnat oamenii să se țină departe de zona din jurul muntelui Canfield, o zonă naturală populară printre amatorii de drumeții, situată în apropierea orașului Coeur d’Alene, la aproximativ 420 km est de Seattle, potrivit Reuters.

„În această seară, membrii echipei SWAT au găsit un bărbat decedat pe muntele Canfield. În apropiere a fost găsită o armă de foc”, a declarat biroul șerifului într-un comunicat.

„În acest moment, ordinul de adăpostire a fost ridicat ridicat, însă pe muntele Canfield încă mai există un incendiu activ. Locuitorilor din zonă li se recomandă să fie pregătiți și gata să ia măsuri suplimentare, dacă va fi necesar”, a adăugat sursa citată.

Șeriful a declarat că trăgătorul a folosit puști sportive de mare putere pentru a trage rapid asupra echipelor de intervenție, iar forțele de ordine nu au fost sigure inițial de numărul de atacatori implicați.

Aceștia se aflau într-un loc „cu vegetație densă și erau bine pregătiți, amestecându-se în mediul înconjurător”, a adăugat Norris.

Forțele de ordine investighează dacă incendiul ar fi putut fi provocat intenționat pentru a atrage echipele de intervenție rapidă la fața locului, a declarat locotenentul Jeff Howard, șeriful comitatului Kootenai, pentru ABC News.

Imaginile video de la fața locului au arătat fum ridicându-se de pe dealurile împădurite și echipele de intervenție înarmate care se pregăteau, în timp ce mai multe ambulanțe și vehicule de urgență erau văzute intrând într-un spital din apropiere.

