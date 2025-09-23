Doi români, arestaţi pentru suspiciune de spionaj în Grecia / Ce acuzații li se aduc

Doi cetăţeni români au fost arestaţi în Grecia, luni după-amiază, fiind acuzați că au fotografiat baza marinei elene de pe insula Salamina, de lângă Atena, a anunţat marţi Paza de Coastă, potrivit publicației Kathimerini.

Până la această oră nu există nicio reacție a autorităților din România.

Paza de Coastă a anunţat că a fost alertată de Marina Militară, care i-a văzut pe cei doi bărbaţi pe o barcă turistică ce naviga în strâmtoarea dintre continent şi insulă. Paza de Coastă i-a verificat pe cei doi bărbați şi a găsit pe telefoanele lor fotografii cu baza navală Salamis.

Cei doi bărbaţi, în vârstă de 52 şi 22 de ani, au fost arestaţi pentru suspiciune de spionaj şi duşi la Autoritatea Portuară Centrală din Pireu, mai scrie publicația din Grecia, conform News.ro.

Ofiţerii le-au confiscat telefoanele mobile, 4.700 de euro şi 400 de dolari, iar barca pe care se aflau a fost dusă la ţărm pentru a se efectua o verificare amănunţită a documentelor.

Baza navală Salamina este cea mai mare a Marinei Elene, găzduind majoritatea navelor sale, precum şi multe dintre serviciile sale administrative, de instruire şi de sprijin. Baza, situată la aproximativ doi kilometri de coasta portului Pireu din Atena, are aproximativ 10.000 de angajaţi militari şi civili.

Ce a spus autoritatea portuară despre incidentul cu cei doi români:

„Luni după-amiază, autoritatea portuară din Salamina a fost informată cu privire la existența unei ambarcațiuni profesionale-turistice sub pavilion elen, cu doi pasageri străini (cetățeni români), care naviga în canalul strâmtorii Naustathmos și a fost imobilizată de o navă a Marinei Elene.

În urma controlului efectuat de echipajul navei de patrulare care s-a deplasat la fața locului, s-a constatat că cei doi, în vârstă de 22 și 52 de ani, aveau materiale fotografice ale Fortăreței Navale din Salamina pe telefoanele mobile pe care le aveau asupra lor.

Cei doi străini au fost conduși la Portul Central din Pireu, unde au fost arestați pentru încălcarea articolului 148 din Codul Penal (spionaj). În plus, au fost confiscate 3 telefoane mobile, suma de patru mii șapte sute de euro și patru sute de dolari, iar nava a fost condusă în portul Palouki din Salamina, pentru a se efectua o verificare amănunțită a documentelor sale maritime.”

Scandalul de spionaj din Alexandroupolis

În luna mai, poliția greacă a anunțat că a arestat în orașul-port strategic Alexandroupolis un bărbat în vârstă de 59 de ani, suspectat că a fotografiat convoaie de aprovizionare a Ucrainei pentru serviciile de spionaj ruse.

Suspectul, un grec de origine georgiană, a fost arestat în cursul unei operațiuni de informații.

Bărbatul „a mărturisit că a realizat fotografii și clipuri video cu echipamente militare” și că a acționat „în numele unei alte persoane căreia i-a trimis imaginile prin intermediul unei aplicații criptate”, a adăugat poliția în comunicatul său.

Sursa din poliție a spus pentru France Presse că bărbatul în vârstă de 59 de ani, care a declarat că este zugrav, viza convoaie militare care se îndreptau spre Ucraina, potrivit imaginilor recuperate de pe telefonul său mobil.

Sursa a adăugat că suspectul, care a servit în armata rusă în tinerețe, ar fi fost recrutat de serviciul rus de informații militare GRU prin intermediul unui intermediar.