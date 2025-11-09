Sari direct la conținut
Doi români au fost răniți în piața Taksim din Istanbul, într-un atac armat cu pistolul

Piața Taksim. Credit line: Alexander Ryumin / Zuma Press / Profimedia


Doi români care se aflau în vizită la Istanbul au fost răniți „ușor” în urma unui atac armat care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, în piața Taksim, anunță duminică ministra de Externe, Oana Țoiu.

„Azi-noapte, în piața Taksim din Istanbul, un atac armat, cu pistol, a rănit şi doi cetățeni români aflați în vizită în Turcia. Cei doi cetățeni români au primit îngrijiri medicale și sunt în afara oricărui pericol, au fost răniți uşor”, a anunțat Oana Țoiu, pe contul de X.

Ministra de Externe precizează că acest caz a ajuns în atenția Consulatului General al României la Istanbul la apelul de urgență al româncei care îi însoțea. Românii faceau parte dintr-un grup care participă la un eveniment cultural la Istanbul, precizează Țoiu.

„Ea nu a fost rănită şi îi suntem recunoscători pentru prezența de spirit şi claritate. O echipă s-a deplasat la fața locului pentru a oferi asistență consulară şi suntem în contact cu autoritățile. Persoanele de cetățenie română fac parte dintr-un grup care participă la un eveniment cultural la Istanbul. Le dorim recuperare grabnică și suntem în continuare alături de ei prin asistența consulară necesară”, a mai transmis Oana Țoiu.

Piața Taksim, situată în cartierul Beyoglu, în partea europeană a Istanbulului, este unul dintre cele mai emblematice repere ale Istanbulului.

