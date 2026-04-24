Doi români, implicaţi în accidentul de tren din Danemarca. Anunțul făcut de MAE legat de starea lor

Accidentul de tren din Danemarca, între Hilleroed și Kagerup. Credit line: Profimedia

Printre persoanele rănite în accidentul feroviar produs joi dimineaţă în apropiere de Copenhaga se numără și doi cetățeni români, a anunțat în noaptea de joi spre vineri ministra de Externe, Oana Țoiu.

„În accidentul feroviar care a avut loc joi dimineață, 23 aprilie, în Danemarca, între localitățile Hillerød și Kagerup, la aproximativ 40 de kilometri nord de Copenhaga, au fost implicați și doi cetățeni români. Sunt bine, în afara oricărui pericol”, a anunțat Oana Țoiu.

Ministra de Externe a transmis autorităților daneze mulțumiri „pentru modul profesionist în care au ținut legătura cu noi și însănătoșiri grabnice celor răniți”.

Două trenuri s-au ciocnit joi frontal în Danemarca, la nord de Copenhaga, pe o linie feroviară care leagă orașele Hillerod și Kagerup. În urma accidentului, cel puțin 17 persoane au fost rănite, dintre care patru se aflau în stare critică, a declarat serviciul de urgenţă pentru Reuters.

Accidentul a provocat avarii grave în partea din faţă a ambelor trenuri, cabinele fiind complet deformate şi zdrobite sub impact, iar parbrizele şi geamurile fiind făcute ţăndări, potrivit imaginilor surprinse de la fața locului.

Accidentele feroviare sunt rare în Danemarca, iar un expert a sugerat că unul dintre mecanicii de locomotivă a ajuns pe linia greșită, ignorând un semnal de oprire la plecarea trenului din gară, potrivit BBC.