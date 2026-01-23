Doi români, suspectați de implicare în crearea unei platforme online pentru contractarea de asasini plătiți / Cum funcționa sistemul

Autorităţile din Marea Britanie au deschis o anchetă vizând o pagină de internet creată pentru contractarea de asasini, iar în acest caz sunt suspectați și doi români. Potrivit anchetatorilor români, plata pentru servicii se făcea exclusiv în criptomonede.

Poliția Română și DIICOT au anunțat, vineri, că în 14 ianuarie polițiștii și procurorii au pus în aplicare trei mandate de percheziție în București și Râmnicu Vâlcea, în baza unei cereri de asistență judiciară transmisă de autoritățile din Marea Britanie.

Ancheta din Marea Britanie vizează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, instigare la omor calificat, tentativă la omor calificat, instigare la vătămare corporală, tentativă la vătămare corporală și spălarea banilor, în legătură cu funcționarea unei pagini de internet suspectată că facilitează contractarea de asasini.

„Plata pentru aceste servicii ar fi fost realizată exclusiv în criptomonede, prin intermediul unui sistem de tip escrow, creat și administrat direct pe site, cu scopul de a oferi anonimat și de a îngreuna identificarea fluxurilor financiare. Utilizarea criptomonedelor ar fi reprezentat un element central al modului de operare al platformei, fiind destinată atât protejării identității utilizatorilor, cât și disimulării provenienței fondurilor”, spune DIICOT.

În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate mai multe dispozitive de stocare a datelor, criptomonede în valoare de aproximativ 650.000 de dolari, precum și 292.890 de lei și 48.600 de euro.

De asemenea, două persoane cercetate, cetățeni români, au fost audiate.