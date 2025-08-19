Doi tineri au fost loviți mortal de un camion pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti. Poliția face cercetări

Cei doi erau pietoni şi se aflau pe şosea când a avut loc accidentul, potrivit ISU Giurgiu. Polițiștii au deschis o anchetă.

Accidentul a avut loc pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti, la kilometrul 41, pe sensul de mers spre Piteşti, în apropierea localităţii Vânătorii Mici, potrivit News.ro.

„Din primele informaţii, cei doi erau pietoni şi se aflau pe partea carosabilă în momentul în care ar fi fost acroşaţi de un autotren. La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Bolintin Deal, cu o autospecială de stingere, două ambulanţe SAJ, elicopterul SMURD şi poliţia. Din nefericire, leziunile suferite de cele două persoane, un tânăr şi o tânără, au fost grave, iar personalul medical a declarat decesul acestora”, a informat ISU Giurgiu.

Cazul a rămas în atenţia Poliţiei pentru cercetări.

Potrivit Centrului Infotrafic, circulaţia a fost restricţionată în urma accidentului. Valorile de trafic sunt ridicate pe sensul de deplasare spre Piteşti, astfel că şoferiil sunt sfătuiţi să ruleze cu prudenţă sporită şi să păstreze o distanţă regulamentară între vehicule.

