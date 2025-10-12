Doi veri joacă finala unui mare turneu de tenis
Tenismanul francez Arthur Rinderknech s-a calificat sâmbătă în finala turneului ATP Masters de la Shanghai, după ce a dispus de Daniil Medvedev, scrie News.ro.
Semifinale cu surprize în China, la Mastersul de la Shanghai. După ce Valentin Vacherot l-a eliminat pe Novak Djokovic, a venit rândul altui jucător francez, Arthur Rinderknech (30 de ani, locul 54 ATP), să producă surpriza. Rinderknech l-a învins pe rusul Daniil Medvedev (29 de ani, locul 18 ATP) în trei seturi, 4-6, 6-2, 6-4, după un meci de două ore şi 30 de minute, calificându-se în finală.
În ultimul act, Rinderknech se va întâlni cu vărul său, Valentin Vacherot (25 de ani, locul 204 ATP), jucător venit din calificări şi aflat la prima finală ATP din carieră.
