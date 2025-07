Doisprezece militari turci au murit în timpul unei operațiuni de căutare, după ce au intrat într-o peşteră. Ce s-a întâmplat

Cei doisprezece turci se aflau în nordul Irakului pentru o operaţiune care avea ca scop căutarea rămăşiţelor unui militar ucis în mai 2022, transmite ministerul turc al Apărării, citat de AFP.

Militarii au cercetat o peşteră folosită de către membri ai Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) și s-au intoxicat cu gaz metan.

„Afectaţi de gaz metan, au fost martirizaţi într-o peşteră folosită de către membri ai organizaţiei teroriste separatiste, crescând numărul victimelor la 12”, a anunţat ministerul pe X, potrivit AFP, scrie Agerpres.

Ministrul Apărării Yasar Güler s-a dus la faţa locului într-o inspecţie şi pentru a le aduce un omagiu militarilor morţi.

🇹🇷| The number of Turkish soldiers killed due to methane poisoning during the operation in northern Iraq rises to 12. https://t.co/my4WSMcXhO pic.twitter.com/D8hGAigzuH