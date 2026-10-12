Realizatorul unei emisiuni de la TVR a murit la 53 de ani

Daniel Oprea, cunoscut pentru emisiunea „Generația Fit” de la TVR 2 și membru al Comisiei de disciplină a Federației Române de Culturism și Fitness, a murit la vârsta de 53 de ani, a anunțat forul sportiv.

„Cu adâncă durere în suflet, ne luăm rămas bun de la Daniel Oprea, un stâlp de susținere și un coleg de neînlocuit. Daniel s-a remarcat întotdeauna printr-o corectitudine și o bunătate rare, fiind caracterizat de o dăruire totală față de tot ceea ce făcea. Un om de baza al Federației noastre, un sprijin de nădejde pentru fiecare dintre noi”, a transmis Federația Română de Culturim și Fitness, într-un mesaj pe Facebook.

Conform sursei citate, Daniel Oprea va fi înmormântat marți, în Cimitirul Militar Ghencea 3, de la ora 13 în ziua în care ar fi trebuit să își serbeze ziua de naștere.

„Mâine ar fi trebuit să fie o zi de bucurie. Ar fi trebuit să îi spunem „La mulți ani!”, să îl îmbrățișăm și să îi sărbătorim ziua de naștere. Din păcate, destinul a hotărât altfel. În locul urărilor de viață lungă, îi vom spune, cu inimile îndurerate, un ultim rămas-bun”, a transmis luni Federația.

Daniel Oprea realiza o rubrică de fitness în sală în cadrul „Generația Fit”, o emisiune TV produsă în colaborare între TVR 2 și Federația Română de Culturism și Fitness, dedicată mișcării, nutriției echilibrate și unui stil de viață sănătos.

El a fost profesor de educație fizică, fost sportiv de performanță, Master Trainer IFBB și lector al Federației Române de Culturism și Fitness, având o experință de peste două decenii în domeniu, conform TVR.

De asemenea, el a fost nutriționistul Lotului Național al Federației Române de Culturism și Fitness.