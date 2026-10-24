Doliu național în Iordania, după atacul asupra unei biserici ortodoxe, în timpul unei slujbe de înmormântare

Trei zile de doliu naţional au fost decretate în Iordania după atacul armat comis vineri asupra unei biserici ortodoxe din satul Hammoud, din sudul ţării, al cărui bilanţ a ajuns la nouă morţi, după ce doi dintre răniţi au decedat, a anunţat sâmbătă ministrul sănătăţii, Ibrahim Al-Bdour, citat de AFP. Alte 25 de persoane rănite în atac sunt în continuare spitalizate.

Premierul iordanian Jafar Hassan a decretat trei zile de doliu naţional, începând de vineri, iar regele Abdullah al II-lea a promis aplicarea celor mai severe pedepse împotriva autorilor atacului, pe care l-a calificat drept terorist, transmite Agerpres.

În semn de solidaritate cu Iordania, bisericile din Palestina au fost îndemnate să tragă clopotele sâmbătă, la prânz, potrivit agenţiei Petra. Comitetul Prezidenţial pentru Afaceri Bisericeşti din Palestina a condamnat atacul, calificându-l drept „o crimă odioasă” şi „o încălcare flagrantă a sacralităţii lăcaşurilor de cult şi a locurilor sfinte”, şi a transmis condoleanţe regelui Abdullah al II-lea, poporului iordanian şi familiilor victimelor.

Mahmoud Al-Habbash, consilier al preşedintelui palestinian pentru afaceri religioase şi relaţii islamice, a declarat că tentativele de a provoca discordie între musulmani şi creştini nu vor afecta unitatea şi solidaritatea naţională a poporului iordanian, relatează Petra. Atacul a fost condamnat şi de Comisia islamico-creştină pentru sprijinirea Ierusalimului şi a locurilor sfinte, care a cerut combaterea ideologiei teroriste.

Potrivit Direcţiei Securităţii Publice din Iordania, atacatorii au pătruns în incinta bisericii şi au deschis focul asupra unui cortegiu funerar. Autorii atacului nu au fost identificaţi, iar forţele de securitate continuă căutările, relatează AFP.