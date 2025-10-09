VIDEO Dolly Parton spune că „încă n-am murit” după ce sora ei a stârnit îngrijorări

Dolly Parton, fotografiată în data de 8 august la premiera de la Nashville a spectacolului „Dolly: A True Original Musical”, FOTO: Admedia, Inc / ddp USA / Profimedia Images

Legenda muzicii country Dolly Parton a încercat miercuri să-și liniștească fanii în privința stării sale de sănătate, după ce comentariile făcute de sora ei au stârnit îngrijorări că artista laureată a premiilor Grammy ar fi pe moarte, relatează Reuters.

„Încă n-am murit”, a spus Parton, în vârstă de 79 de ani, în descrierea unei înregistrari video pe care a publicat-o pe Instagram.

„Vi se pare că arăt bolnavă? Muncesc din greu aici”, a declarat ea zâmbind într-un studio unde se afla pentru a filma o reclamă pentru festivalul de muzică Grand Ole Opry.

Parton anunțase recent că va amâna o serie de concerte planificate la Las Vegas, pentru a se ocupa de probleme de sănătate despre care nu a oferit detalii.

Săptămâna aceasta, sora ei, Freida Parton, a scris pe rețelele de socializare că „a stat trează toată noaptea rugându-se” pentru cântăreață. Ulterior, Freida a clarificat că „nu a vrut să sperie pe nimeni sau să facă să pară că situația este atât de gravă”.

Parton a spus în înregistrarea video publicată miercuri că și-a neglijat propria sănătate în perioada bolii și a morții soțului ei, Carl Dean, care s-a stins din viață în luna martie. Cei doi erau căsătoriți din 1966.

Parton, în vârstă de 79 de ani, a precizat că acum lucrează împreună cu medicii pentru a rezolva anumite probleme.

„Vreau să știți că sunt bine. Am niște probleme… nimic grav”, a spus ea, adăugând: „Nu mor”.

Parton este o cântăreață premiată cu Grammy și o vedetă de film, cunoscută pentru rolurile din Steel Magnolias și The Best Little Whorehouse in Texas. Ea urmează să primească un Oscar onorific în luna noiembrie.