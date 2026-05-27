Dominic Fritz acuză „mișcări care au un singur scop: să semene neîncredere și să spargă alinierea USR-PNL”

USR îşi menţine poziţia de a nu intra la o guvernare alături de PSD, a declarat miercuri președintele USR, Dominic Fritz, într-o postare pe pagina sa de Facebook. „Nu există niciun fel de negocieri subterane despre asta”, a spus Fritz.

„Mai multe televiziuni, inclusiv unele care se vor serioase, împing „pe surse” așa-zise „știri” că USR ar negocia un guvern cu PSD. Alții scriu într-un soi de revoltă preventivă despre o presupusă schimbare de direcție a USR, precum iubitul care a visat că a fost înșelat și se trezește supărat pe iubită”, a scris liderul USR, pe Facebook.

Potrivit lui Dominic Fritz, toate aceste mișcări au un singur scop: „să semene neîncredere și să spargă alinierea între cele două partide mari de centru-dreapta, USR și PNL”.

„Vă dau știrea direct”

Fritz a subliniat că USR nu și-a schimbat poziția și intră în opoziție dacă PSD face parte din Guvern.

„Vă dau știrea direct, nu pe surse, ci de la sursă: USR e consecvent cu ce a spus și înainte, și după moțiunea PSD-AUR. Nu vom mai face parte dintr-un guvern cu PSD. Nu există niciun fel de negocieri subterane despre asta”, a spus Dominic Fritz.

Liderul USR a spus că formațiunea exclude acest scenariu „nu din orgoliu sau din încăpățânare”.

„Ci pentru că suntem convinși că protejarea drumului proeuropean și reformist al României se poate face doar cu asumare și claritate morală. USR nu va fi niciodată de decor într-un guvern care maschează colaborarea între PSD și AUR. Nu vom sacrifica speranțele românilor pentru un stat curat și performant pentru o presupusă stabilitate. Nu dăm stabilitate corupților”, a conchis Dominic Fritz.

Nicușor Dan, așteptat să anunțe numirea unui premier

Președintele Nicușor Dan este așteptat în cursul acestei săptămâni să desemneze noul premier.

Potrivit surselor HotNews, principalele nume vehiculate pentru funcția de premier sunt cele ale consilierului prezidenţial Radu Burnete, alături de europarlamentarul Eugen Tomac – şi el consilier onorific la Cotroceni, dar şi preşedinte al Partidului Mişcarea Populară.

Un apropiat al fostului președinte Traian Băsescu, Tomac este favorit, iar social-democrații spun că se conturează o susținere pentru el, susțin sursele citate.