Dominic Fritz, anunț pentru un job la USR. Care sunt criteriile pentru angajare

Liderul USR, Dominic Fritz, a anunțat joi că vrea să angajeze o persoană care să lucreaze la cabinetul său de președinte USR la Timișoara.

Postul este unul de asistent(ă) executiv(ă) de nivel junior, full-time, potrivit anunțului.

„Caut un asistent executiv/o asistentă executivă la început de carieră. Vei lucra la cabinetul meu de președinte USR la Timișoara (sau pe drum când mergem prin țară). E o muncă intensă în care vei face de toate – scrii, organizezi, analizezi, pregătești… De aceea nu contează așa de mult ce ai studiat, ci mai mult cum lucrezi. Am nevoie de cineva care nu se stresează repede, care e atent la detalii dar fără să se piardă în ele, care scrie și vorbește bine dar care tace când trebuie”, a scris Fritz într-un mesaj pe Facebook.

„Experiența profesională este binevenită, dar potențialul și atitudinea cântăresc mai mult decât vechimea”, se precizează în anunțul de angajare publicat pe site-ul USR.

„Va fi chiar un concurs deschis, sper să am cât mai multe CVuri din care să aleg!”, a indicat Fritz.

Candidatul ideal

Activitatea viitorului angajat la cabinetului liderului USR va fi una dinamică și printre responsabilitățile pe care le va avea se numără: redactarea corespondenței oficiale, documentarea unor subiecte politice, pregătirea întâlnilor, organizarea agendei și gestionarea unor situații neprăvăzute „ care apar inevitabil într-o zi politică”. De asemenea, jobul presupune și disponibilitatea de a merge în deplasări în țară cu șeful USR.

Candidatul ideal pentru acest post nu este străin de scena politică, cunoaște instituțiile europene, este discret, are inițiativă și abilități de comunicare, se mai precizează în anunțul de angajare.

„Salariu atractiv”

USR adăugă că oferă „oportunitatea” de a lucra cu Dominic Fritz, „primarul ales de timișoreni”, expunere la procese politice, șansa de a contribui la proiecte cu impact în societate și un „salariu atractiv pentru începutul de carieră”, fără a indica cu cât va fi remunerat viitorul angajat.

Conform unei directive europene, angajatorii trebuie să precizeze salariul din timpul procesului de recrutare, iar în momentul de față România se află în proces de adoptare a unei legi în acest sens.



Proiectul de lege a fost depus în iunie 2026, după termenul limită la care țara noastră era nevoită să transpună în legislația națională directiva UE privind transparența salarială. Printre susținători se numărără și doi parlamentari USR.

Fără carnet de partid

Partidul a mai menționat că viitorul angajat la cabinetul lui Fritz nu trebuie să fie membru al formațiunii politice. Candidații care doresc să aplice pentru post trebuie să trimită CV-ul și „o scrisoare de intenție scrisă fără AI”. Anunțul integral poate fi citit aici.

Dominic Fritz și-a pierdut mandatul la Primăria Timișoara după aplicarea noii legii a integrității.