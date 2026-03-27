Dominic Fritz, atac la Grindeanu: „Când în mod constant zici una și faci alta, chiar nu începe să zgârie un pic la ureche?”

Președintele USR Dominic Fritz spune vineri dimineață, într-un mesaj postat pe Facebook, că nu mai are așteptări ca PSD să-şi respecte angajamentele asumate faţă de partenerii de coaliţie, dând exemplu votarea moțiunii simple împotriva ministrei USR Diana Buzoianu.

„Ieri, nici nu a apucat să termine Sorin Grindeanu să ne transmită din Bruxelles că PSD „exclude orice variantă de colaborare” cu AUR, că în România, colegii lui PSD din Parlament anunțau că vor vota moțiunea inițiată de extremiști. A doua oară. Încălcând din nou protocolul de coaliție”, scrie vineri, pe Facebook, Dominic Fritz.

Liderul USR îl acuză pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, că își induce în eroare electoratul.

„Că sunt deranjați la maximum de curajul ministrei USR Diana Buzoianu am înțeles deja, nu mai am așteptări să se țină de cuvânt partenerii de la PSD, nu față de USR oricum. Ce mi-e greu însă să înțeleg e cum pot să-și inducă în eroare propriii alegători în halul ăsta. Când în mod constant zici una și faci alta, chiar nu începe să zgârie un pic la ureche?”, continuă Dominic Fritz.

Moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a confirmat că partidul său va vota, luni, la Senat, moțiunea simplă depusă de grupul Pace și AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu.

„Noi suntem consecvenți. Nu suntem de acord cu motivul moțiunii de azi, nu suntem de acord cu exprimările de acolo cu referire la doamna Buzoianu. Dar la prima moțiune noi am votat pentru și rămânem consecvenți”, a declarat Daniel Zamfir, pentru HotNews.

Dacă Pace, AUR și PSD votează pentru moțiunea simplă, înseamnă că aceasta va trece, pentru că este nevoie de majoritatea voturilor senatorilor prezenți (din 133 în total). Cele trei formațiuni politice au împreună 76 de senatori.

Moțiunea se va dezbate și vota în plenul de luni de la ora 16:00.