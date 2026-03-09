Dominic Fritz, despre scandalul Țoiu-Ponta: „Să terminăm cu republica privilegiaților”

Președintele USR Dominic Fritz a afirmat, la Digi24, că scandalul izbucnit în legătura cu repatrierea fiicei lui Victor Ponta din Dubai este legat de nemulțumirea provocată de activitatea miniștrilor USR care își propun să pună capăt „republicii privilegiaților”.

Dominic Fritz i-a luat apărarea Oanei Țoiu, ministrul de Externe, după ce fostul premier Victor Ponta a acuzat-o că a dat dispoziții să nu urce în avionul cu care urmau să fie repatriați o parte din românii blocați în Orientul Mijlociu.

„Cunoaștem mentalitatea specialilor”

„Fiecare român cunoaște situația în care nu mai prinzi un loc pentru copilul tău la grădiniță pentru că s-a băgat nu știu ce special în față, pentru că a dat un telefon. Fiecare român cunoaște situația în care nu este tratat la spital sau nu primește un medicament anume pentru că s-a băgat vreun special în față. Cunoaștem această mentalitate a specialilor”, a afirmat președintele USR.

Fritz a spus că Țoiu a cerut doar ca angajații MAE din zonă să respecte regulile legate de repatrierea cetățenilor, fără facilități pentru privilegiați.

„Mi se pare nu doar o atitudine necesară, este o atitudine morală și este atitudine la care se așteaptă românii. Să terminăm cu această republică a privilegiaților. Iar faptul că acuma se întoarce acest narativ împotriva Oanei Țoiu doar pentru că și-a permis să insiste că nu există speciali, asta încă o dată, arată multe, arată mult despre cât de mult deranjează USR”, a mai spus liderul USR.

Acuzațiile lui Ponta la adresa MAE

Fostul premier Victor Ponta a acuzat-o pe ministra de Externe Oana Țoiu că s-a implicat personal ca fiica sa să nu fie pe lista românilor aduși în țară cu zborurile organizate de statul român.

„Da, a dat-o doamna Țoiu jos din avionul care aducea români pe fiica mea minoră, Irina. Irina nu era în vacanță, ci la New York University din Abu Dhabi. A sunat ea personal la consulul din Dubai să nu o lase să se urce în avionul spre București, deși e minoră și este singură acolo. A țipat la consul că fata e o „vulnerabilitate” și că îi interzice să o urce în avion”, a spus pe 5 martie Ponta, într-o declarație pentru Cotidianul.

Această explicație a fost întărită de fosta lui soție, Daciana Sârbu.

Daciana Sârbu a declarat pentru Antena3 că Irina a fost dată jos din autocarul care ducea copiii către aeroport şi că i s-a spus că este „o vulnerabilitate” din cauza numelui pe care îl poartă.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a declarat vineri, 6 martie, într-o conferință de presă, că fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu nu apărea în evidențele consulare și nici în sistemul gestionat de MAE pentru situațiile de criză.

Fiica lui Ponta a ajuns în România cu o cursă de linie

Fiica fostului premier Victor Ponta a ajuns vineri în România. Informația a fost confirmată printr-o postare pe Facebook a Dacianei Sârbu, care a spus că și-a „strâns copilul în brațe”, după ce familia a acuzat public autortitățile în urmă cu o zi că au blocat repatrierea adolescentei.

„Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care mi-ați oferit ajutorul. Datorită vouă astăzi mi-am strâns copilul în brațe. Vă mulțumesc pentru mesajele voastre de încurajare și pentru gândurile bune, care m-au făcut să mă simt mai putin singură”, a scris Daciana Sârbu.

Potrivit publicației Gândul, fiica lui Victor Ponta a ajuns în țară cu o cursă FlyDubai care a aterizat pe aeroportul Otopeni în jurul orei 8.45.