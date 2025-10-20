Dominic Fritz, după ce Curtea Constituțională a respins legea privind pensiile magistraților: Guvernul nu va renunța la „desființarea acestor privilegii”

Președintele USR, partid care face parte din coaliția de guvernare, a avut o primă reacție la decizia CCR de a declara neconstituțională legea pensiilor magistraților: „Majoritatea românilor cere să fie eliminată această nedreptate, iar noi, partidele, avem datoria să găsim o rezolvare”.

„Curtea Constituțională a respins azi legea privind tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Va trebui să citim cu atenție motivarea.

Dacă legea este respinsă pe o problemă de procedură, o refacem. Dacă legea este respinsă pe fond, adică dacă nu este constituțional să desființăm pensiile speciale, atunci USR va propune un referendum pentru modificarea Constituției”, a scris pe Facebook liderul USR.

El a mai spus că Guvernul Bolojan nu va renunța la „desființarea acestor privilegii” și că „pensiile speciale sunt testul de curaj și rezistență al Guvernului”.

„Majoritatea românilor cere să fie eliminată această nedreptate, iar noi, partidele, avem datoria să găsim o rezolvare”, a mai scris Fritz în mesajul de pe rețeaua de socializare.

CCR a respins ca neconstituțională legea privind pensiile magistraților

Cei nouă judecători ai CCR au admis, luni, pe formă sesizarea de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție pe legea care modifică sistemul de pensii pentru judecători și procurori și pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament în 1 septembrie.

Instanța supremă a acuzat, printre altele, că „a fost ignorată, încă o dată, importanța pensiei de serviciu în economia principiului independenței justiției”.

Motivele invocate de CCR vizează lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ceea ce ar putea însemna motive extrinseci, adică de formă, ci nu de conținut (motive intrinseci), conform surselor HotNews.

Anterior deciziei CCR, fostul judecător CCR Tudorel Toader a explicat ce ar însemna neconstituționalitate pe motiv de formă:

„Dacă admiterea sesizării este pe motive extrinseci de procedură, cum ar fi, de exemplu probleme de aviz al CSM-ului, atunci Parlamentul poate relua legea și să o adopte, respectând procedura. Dacă vor fi neconstituționalități de fond intrinseci, atunci soluțiile legislative declarate neconstituționale nu pot fi reluate, pentru că există un principiu de rang constituțional”.