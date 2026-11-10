Dominic Fritz, mesaj în limba germană pentru „încă o doamnă care s-a trezit să jignească românii” 

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a reacţionat marţi la declaraţiile politicienei germane Sahra Wagenknecht, fondatoarea unui partid populist de stânga, care a cerut ca Germania să nu mai plătească alocaţii pentru copiii românilor care muncesc în această ţară, dar ale căror familii au rămas în România, potrivit News.ro.

Este a doua politiciană germană căreia Fritz îi răspunde în decurs de câteva zile, după ce a criticat-o pe lidera partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, pentru acuzaţii potrivit cărora românii ar profita de sistemul social german.

„Încă o doamnă din politica germană s-a trezit să jignească românii, de data asta de la extrema stângă. Ea vrea ca românii care muncesc în Germania să nu mai primească alocaţie pentru copii dacă aceştia trăiesc în România. I-am răspuns Sahrei Wagenknecht. Românii care muncesc în Germania contribuie cu o sumă între 6 şi 9 miliarde de euro la bugetul Germaniei. Retorica aceasta agresivă a extremiştilor e la fel peste tot: soluţia lor e să găsească un ţap ispăşitor, nu să îmbunătăţească viaţa oamenilor. Nu-i putem lăsa”, a scris preşedintele USR într-o postare pe Facebook.

Liderul USR i-a transmis un mesaj video reprezentantei din Germania.

„Dragă doamnă Wagenknecht, nu mai copiaţi după doamna Weidel. Când spuneţi că politica germană ar trebui să se gândească mai mult la Bitterfeld şi mai puţin la Bucureşti, cei doi de B or fi ei o aliteraţie simpatică, dar dincolo de asta nu are absolut niciun sens. Vă explic de ce, aşa, de la Timişoara până în Turingia. Vreţi ca oamenii care muncesc şi plătesc impozite în Germania să nu mai primească alocaţie pentru copii dacă aceştia trăiesc în străinătate. Şi justificaţi asta spunând că «La Bitterfeld oamenii stau la coadă la banca de alimente, iar la Bucureşti se virează banii contribuabililor»”, spune liderul USR.

Dominic Fritz continuă: „Înţeleg, dragă doamnă Wagenknecht, că nu cunoaşteţi alt oraş românesc care începe cu B, dar exemplul şchiopătează rău. Bucureştiul are un PIB pe cap de locuitor cu aproximativ 30% mai mare decât districtul Bitterfeld. Capitala României nu ia nimănui nimic. Nici eu nu spun că Berlinul e zonă calamitată doar pentru că zeci de mii de medici şi asistente din România ţin în viaţă sistemul medical german”.

Preşedintele USR afirmă că peste o jumătate de milion de români plătesc în Germania impozit pe salariu şi contribuţii sociale.

„În total, probabil că ajung aşa vreo 7, 8, 9 miliarde de euro în contul statului german, care finanţează şi Bitterfeldul. Alocaţiile pentru copiii care trăiesc în România reprezintă, faceţi şi dumneavoastră socoteala, poate în jur de 1%, deci o fărâmă din suma totală. Şi oricum, de multe ori se plăteşte doar diferenţa faţă de alocaţia românească. Alocaţia pentru copii nu e pomană în Germania. Cine plăteşte impozit pe salariu are dreptul la ea. Dacă i-o tăiaţi zidarului din Botoşani pentru că al lui copil merge la şcoală în România, el primeşte pentru aceeaşi muncă mai puţin decât colegul lui din Bitterfeld, care stă lângă el pe aceeaşi schelă. Salariu egal pentru muncă egală, doamnă Wagenknecht, asta era cândva politică de stânga. Şi da, nici mie nu-mi place că aproape 60.000 de copii din România trebuie să trăiască permanent fără mama sau fără tata, pentru că cel puţin unul dintre părinţi munceşte pe un salariu amărât undeva în UE. Dar că vreţi acum să-i mai pedepsiţi o dată pe aceşti copii, doamnă Wagenknecht, tăindu-le alocaţia, asta e de-a dreptul dezgustător”, menţionează Fritz.

Ce a spus Sahra Wagenknecht despre alocațiile românilor

La 30 octombrie, Sahra Wagenknecht, fondatoarea Alianţei Sahra Wagenknecht (BSW), a denunţat, într-o declaraţie acordată publicaţiei Berliner Zeitung, ceea ce a prezentat drept exploatarea sistemului social german.

„Este absolut inacceptabil ca statul german să se lase exploatat în acest fel. Această evoluţie trebuie oprită”, a declarat ea.

„Politicienii trebuie să se gândească din nou mai mult la Bitterfeld decât la Bucureşti. Nu se pot acorda alocaţii pentru copii care nu locuiesc în Germania”, a adăugat Wagenknecht, referindu-se la un oraş din estul Germaniei.

Declaraţiile sale au venit după o controversă provocată de copreşedinta AfD Alice Weidel, care a acuzat, la 28 octombrie, migranţii români că profită de sistemul de protecţie socială german.