Dominic Fritz spune ce va face în continuare după ce Nicușor Dan a promulgat legea care îl lasă fără mandatul de primar al Timișoarei

Dominic Fritz, președinte al USR și primarul municipiului Timişoara, a reacționat vineri, la scurt timp după ce șeful statului Nicușor Dan a promulgat noua lege ANI, care are drept efect pierderea mandatului de edil de către Fritz.

Într-un mesaj video postat pe Facebook, Dominic Fritz spune că conducerea Primăriei Timișoara va fi preluată interimar de echipa sa de viceprimari de la sfârșitul lunii septembrie, iar el va „rămâne timișoarean” și va continua să lupte „alături de mii și mii de români care nu acceptă ca țara să se predea PSD-ului”.

„Vă rog să mă credeți: sunt mai hotărât ca niciodată să continui lupta cu caracatița care ne fură banii și speranța”, a mai spus Fritz.

Mesajul transmis de Dominic Fritz după promulgarea Legii ANI, cu amendamentul care îl lasă fără mandatul de primar al Timișoarei:

„Președintele Nicușor Dan a promulgat legea ANI, cu tot cu amendamentul anti-Timișoara introdus de PSD și AUR. Asta înseamnă că în 30 de zile îmi va înceta mandatul de primar al Timișoarei. 52.000 de voturi ale timișorenilor anulate, scuipate”.

„Am primit deja două sancțiuni rămase definitive în instanță pentru o semnătură dată pe o copie a unui document perfect legal, făcut în întregime de fostul primar, în a doua zi din primul mandat, acum șase ani. Acum voi primi o a treia sancțiune, nou-inventată, încetarea mandatului, pentru ceva ce aceeași lege nouă nu mai consideră o faptă sancționabilă. Nu ai nevoie de studii juridice ca să vezi abuzul grosolan, răzbunarea politică, încălcarea Constituției”.

„Nicio contorsiune a majorității PSD la Curtea Constituțională nu poate ascunde adevărul, statul de drept în România nu mai există. PSD este un partid care nu mai are nicio șansă să câștige lupta democratică, așa că folosește instrumentele dictatorilor pentru a-și păstra puterea. Împreună cu aliații lor din justiție și instituții precum ANI, toți aliniați în spatele unui singur obiectiv: să poată prăda nestingheriți resursele României”.

„Nicio contorsiune a majorității PSD la Curtea Constituțională nu poate ascunde adevărul, statul de drept în România nu mai există. PSD este un partid care nu mai are nicio șansă să câștige lupta democratică, așa că folosește instrumentele dictatorilor pentru a-și păstra puterea. Împreună cu aliații lor din justiție și instituții precum ANI, toți aliniați în spatele unui singur obiectiv: să poată prăda nestingheriți resursele României”. „Pentru asta au nevoie să distrugă nu un om – că nu e despre mine aici – pentru asta au nevoie să distrugă încrederea voastră că se poate altfel. USR e ținta lor pentru că USR a livrat. De ce au votat moțiune după moțiune împotriva miniștrilor USR? De ce mobilizează întreaga mașinărie mafiotă a sistemului pentru a scăpa de primarul Timișoarei? Pentru că cel mai mare pericol pentru ei este să vadă cetățenii că da, un politician poate să schimbe lucrurile în bine, poate să aibă rezultate, așa cum eu cu echipa mea am transformat Timișoara. Succesul nostru este spaima lor și de aceea trebuie să scape de noi cu orice preț”.

„Iar acum se pregătesc de guvernare, ne așteaptă vremuri grele. Dar cu cât mai grele sunt vremurile, cu atât mai mare trebuie să fie îndârjirea noastră. Vă rog să mă credeți: sunt mai hotărât ca niciodată să continui lupta cu caracatița care ne fură banii și speranța”.

„Votul dat de timișoreni în 2024 pentru un mandat de patru ani mă obligă în continuare. Echipa mea de viceprimari va prelua interimar conducerea Primăriei, de la sfârșitul lui septembrie. Eu rămân timișoarean, rămân și președintele USR și voi lupta alături de mii și mii de români care nu acceptă ca țara să se predea PSD-ului. Nu vor scăpa nici de mine, nici de voi, și pentru asta vă mulțumesc. Ei au dreptul pervertit de partea lor, noi avem dreptatea de partea noastră și împreună mergem înainte”.

Fritz rămâne fără mandatul de primar în 30 de zile

Legea privind reforma Agenției Naționale de Integritate (ANI) a fost promulgată vineri de președintele Nicușor Dan, la câteva ore după ce a ajuns la Palatul Cotroceni.

Drept efect al noii legi ANI, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, își va pierde mandatul, pentru că a fost găsit în conflict de interese.

Mandatul lui Dominic Fritz de primar al Timișoarei încetează în 30 de zile de la momentul în care legea intră în vigoare. Legea va intra în vigoare la trei zile de momentul publicării în Monitorul Oficial.

„Am promulgat astăzi Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității în forma care mi-a fost transmisă de către Parlamentul României. Îmi mențin în continuare argumentele din sesizarea de neconstituționalitate pe care am înaintat-o Curții Constituționale”, a transmis Nicușor Dan, vineri, printr-un comunicat de presă.

Dan: „Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri”

Președintele Nicușor Dan explică, de asemenea, că dacă nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR, „ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, aș fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare”.

„Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri și nici nu pot accepta o nouă lovitură adusă credibilității României în plan extern”, adaugă șeful statului.

Legea ANI este jalon în PNRR, în valoare de 770 de milioane de euro, și trebuia să fie adoptată până la 31 august astfel încât România să nu piardă banii.

În plus, el cere parlamentarilor că în sesiunea de toamnă, care începe pe 1 septembrie, să reia dezbaterile cu privire la legea integrității.

„Integritatea este un subiect mult prea important pentru societate și trebuie transpus într-o lege aflată dincolo de orice suspiciuni și interpretări”, încheie Nicușor Dan.

Cum vor fi declarate averile

Proiectul legii integrității, care a fost adoptat miercuri de Senat, introduce „fișele publice privind interesele financiare”, care vor înlocui declarațiile de avere și de interese care până în mai 2025 erau publice.

Aceste fișe nu vor conține însă toate datele din declarațiile de până acum. De exemplu, în cazul în care un parlamentar, de exemplu, are 5 apartamente, 3 terenuri și două mașini, ANI va publica în fișă doar intervalul în care se încadrează sumele cumulate ale tuturor bunurilor.

Practic, niște praguri valorice care încep de la 1-25 de mii de euro, până la peste 500 de mii de euro.

Fișele nu vor arăta nici denumirea societății la care un demnitar deține acțiuni, de exemplu, țara în care are sediul societatea și modalitatea prin care au fost obținute acele participații sau acțiuni.

Ce este „amendamentul Fritz”

De asemenea, „amendamentul Fritz” care prevede că persoanele declarate în conflict de interese sau în incompatibilitate și care au primit o decizie definitivă în acest sens își vor pierde mandatele, a rămas în lege, deși USR a încercat de mai multe ori să-l elimine.

„Persoanelor faţă de care până la data intrării în vigoare a prezentei legi s-a constatat (în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese şi pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicției prevăzute de lege, calculat de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a hotărârii judecătorești, le încetează de drept funcția, demnitatea publică ori mandatul la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezenței legi”, spune amendamentul introdus de PSD și trecut cu voturile AUR.

Dominic Fritz își pierde mandatul de primar al Timișoarei, pentru că a fost declarat, în iunie 2026, în conflict de interese de către Înalta Curte de Casație și Justiție.

De trei ori în Parlament

Legea ANI este jalon în PNRR, în valoare de 770 de milioane de euro, și trebuie să fie adoptată până la 31 august ca România să nu piardă banii.

Prima dată când legea a intrat pe circuitul legislativ, proiectul depus de ministrul interimar al Justiției, Cătălin Predoiu, prevedea că demnitarii nu trebuie să publice averile și interesele. Apoi, deputații PSD au introdus printr-un amendament, publicarea declarației de interese financiare, o combinație între declarația de avere și cea de interese.

Tot social-democrații au introdus atunci pentru prima dată amendamentul care lăsa persoanele declarate în conflict de interese sau incompatibile fără mandat.

Legea a picat în plenul Senatului cu voturile PNL, USR și AUR, iar senatorii PNL și USR au depus un nou proiect, fără „amendamentul Fritz”.

La a doua încercare, PSD a reintrodus amendamentul, iar AUR a depus un amendament care prevedea că partenerele și partenerele demnitarilor trebuie să depună la ANI declarații de avere și de interese, iar Agenția trebuie să le publice. PSD a trecut amendamentul cu voturile AUR, iar AUR cu voturile PSD.

După ce a doua formă a legii a trecut și de Camera Deputaților și de Senat, USR și Nicușor Dan au contestat legea la CCR. Curtea a declarat „amendamentul Fritz” constituțional, dar a spus că modificarea introdusă de AUR nu respectă Constituția și că nici declarațiile de interese financiare sunt neconstituționale.

După decizia CCR, legea a reintrat pe circuitul parlamentar, pentru a treia oară, pentru a fi pusă în acord. USR a încercat să strângă voturile necesare pentru a respinge proiectul în ultimul vot de la Senat, însă au fost singurii care au votat „împotrivă”.