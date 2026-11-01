„Domnul Veto”. Casa Albă pregătește de luni de zile un plan B, pentru scenariul în care republicanii lui Trump pierd alegerile

Casa Albă elaborează planuri de luni de zile pentru scenariul în care democrații vor prelua controlul Congresului după alegerile din 3 noiembrie, au declarat un oficial al Casei Albe și două persoane familiarizate cu planurile pentru Reuters.

Obiectivul este acela de a permite administrației Trump să promoveze părți importante ale agendei sale prin puterea executivă, dar și de a se pregăti pentru eventuale investigații ale democraților.

Cele trei surse, care au vorbit sub condiția anonimatului, susțin că oficiali de rang înalt, printre care adjunctul șefului de cabinet, Stephen Miller, și directorul pentru buget, Russell Vought, lucrează din aprilie cu Oficiul Consilierului Juridic al Casei Albe pentru a identifica acțiuni executive privind imigrația, tarifele vamale, costurile locuințelor și cheltuielile federale, pe care Trump le-ar putea întreprinde fără aprobarea Congresului.

Consilierul juridic al Casei Albe, Will Scharf, și echipa sa analizează de asemenea „ce poate face Trump legal de unul singur, unde ar putea împinge limitele autorității sale și cum să apere aceste decizii în instanță”, a spus oficialul de la Casa Albă.

„Cred că voi deveni Domnul Veto”

Dacă republicanii pierd controlul asupra Congresului, Trump a spus că se așteaptă să poată folosi dreptul de veto „o lună sau două” înainte de a ajunge la compromisuri cu democrații.

„Cred că voi deveni Domnul Veto”, a declarat Trump în podcastul Pod Force One al New York Post, conform unui fragment de interviu făcut public duminică. „Iar apoi, la un moment dat, probabil că vom face înțelegeri”, a adăugat președintele republican al SUA.

Sondajele de opinie îi dau pe democrați favoriți în cursa pentru Camera Reprezentanților, unde republicanii au în prezent o majoritate de 218 la 214. La Senat, unde republicanii au o majoritate de 53 la 47, scorurile din cercetările sociologice sunt mai strânse.

Casa Albă a respins perspectiva înfrângerilor republicane și a acuzat presa că promovează o narațiune falsă.

„Această administrație și republicanii cu bun-simț vor continua să ne securizeze granițele, să restabilească legea și ordinea, punând mai mulți bani înapoi în buzunarele americanilor care muncesc din greu, și să aducă victorii pentru poporul american”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Lauren Bis.

Măsurile luate în calcul

Printre acțiunile executive luate în calcul se numără noi tarife vamale la importurile de minerale critice și de turbine eoliene, reguli mai stricte privind vizele pentru studenții internaționali și lucrătorii străini temporari, precum și măsuri menite să reducă costurile locuințelor și ale construcțiilor, a spus oficialul de la Casa Albă.

Agențiile federale au înaintat propuneri și analize juridice ale acțiunilor pe care administrația le-ar putea întreprinde unilateral, a spus una dintre persoanele care cunosc planurile.

Vought, al cărui Birou pentru Management și Buget al SUA supraveghează cheltuielile federale, analizează ce priorități pot avansa folosind bani deja alocați de Congres, au spus două dintre persoane.

De asemenea, el vrea să schimbe regulile privind granturile federale pentru a le da persoanelor numite pe criterii politice un cuvânt mai greu de spus în privința programelor guvernamentale care primesc bani de la contribuabili, au adăugat cele două persoane, ceea ce ar putea oferi Casei Albe o influență mai mare asupra cheltuielilor federale fără a cere aprobarea Congresului.

Trump a fost informat despre aceste pregătiri și a participat la discuțiile pe această temă, a susținut oficialul de la Casa Albă.

Întrebată cât de confortabil s-ar simți Trump guvernând prin autoritate executivă, cu un Congres democrat, una dintre persoane a spus: „foarte confortabil”.

Casa Albă intenționează să ceară avize juridice de la Departamentul de Justiție pentru a stabili ce poate face Trump fără Congres și cum să apere aceste acțiuni dacă sunt contestate în instanță, a spus una dintre persoane.