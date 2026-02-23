Donald Trump acuză Curtea Supremă a SUA că favorizează China

Președintele american Donald Trump s-a dezlănțuit din nou luni împotriva Curții Supreme, acuzând cea mai înaltă instanță din Statele Unite că este „în favoarea Chinei”, după decizia acesteia de a anula o mare parte din taxele vamale impuse de liderul de la Casa Albă, scrie AFP.

„Următorul lucru care se va întâmpla este că ei (judecătorii Curții Supreme) vor lua o decizie în favoarea Chinei și a altor țări”, a afirmat președintele american pe rețeaua sa socială Truth Social.

„Această curte supremă (voi folosi litere mici pentru moment, din pură lipsă de respect!) a Statelor Unite mi-a dat accidental şi fără să vrea mie, Președintele Statelor Unite, mult mai multă putere şi forţă decât aveam înainte de decizia lor ridicolă, stupidă şi foarte controversată la nivel internaţional”, a susținut Trump, denunţând decizia de a invalida o mare parte din taxele sale vamale.

„Curtea supremă va găsi o modalitate de a trage concluzia greşită, una care va face din nou China şi alte naţiuni fericite şi bogate”, a adăugat el.

Dar, în ciuda deciziei Curţii Supreme, „îmi pot folosi puterile pentru a face lucruri absolut „teribile” ţărilor străine, în special celor care ne-au EXPLOATAT timp de multe decenii”, a mai susţinut Donald Trump în mesajul postat pe Truth Social.

Vineri, miliardarul în vârstă de 79 de ani calificase deja decizia Curții Supreme drept „ridicolă”, „defectuoasă” și „teribilă”.

„Curtea noastră supremă incompetentă a făcut o treabă excelentă pentru persoanele greşite, iar pentru asta ar trebui să-i fie ruşine”, a reafirmat el luni, fără a-i critica însă pe cei trei judecători conservatori minoritari, „Cei Trei Mari”, care nu i-au invalidat tarifele vamale.

„Să lăsăm curtea noastră supremă să continue să ia decizii atât de proaste şi dăunătoare pentru viitorul Națiunii noastre; eu am o treabă de făcut”, a concluzionat el.

Curtea Supremă a SUA a desființat taxele vamale impuse de Donald Trump

Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat vineri taxele vamale extinse impuse de președintele Donald Trump în temeiul unei legi destinate utilizării în situații de urgență națională, respingând una dintre cele mai controversate revendicări ale autorității sale, într-o decizie cu implicații majore pentru economia globală.

Curtea Supremă a menținut hotărârea unei instanțe inferioare potrivit căreia utilizarea de către președintele republican a acestei legi din 1977 a depășit limitele autorității sale.

Imediat după ce Curtea Supremă a luat această decizie, cu o majoritate de şase la trei, din cei nouă judecători, Donald Trump a semnat un ordin executiv care stabilea la 10% nivelul taxelor vamale pentru întreg comerţul internaţional al Statelor Unite. Însă a doua zi, sâmbătă, Trump a anunţat că va majora noile sale taxe vamale globale de la 10% la 15%, „cu efect imediat”. El a susținut că a ridicat procentajul după o „analiză aprofundată” şi că nivelul de 15% este complet legal conform prerogativelor prezidenţiale.