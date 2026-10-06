„O problemă majoră”. După misteriosul deces din Siberia, Trump anunță că SUA vor ajuta Rusia

Președintele american Donald Trump a declarat luni, la Casa Albă, în fața jurnaliștilor, că Statele Unite vor ajuta Rusia, după ce o angajată a unui institut de cercetare a ciumei din Siberia a murit.

Trump le-a spus jurnaliștilor, în timp ce părăsea Casa Albă pentru o deplasare în Nebraska, că acest focar reprezintă o „problemă majoră pentru Rusia”, informează Reuters.

O angajată unui institut de cercetare a ciumei din Siberia s-a îmbolnăvit și a decedat în circumstanțe necunoscute, incident în urma căruia autoritățile ruse au plasat în carantină zeci de oameni.

Decesul a stârnit temeri legate de sănătatea publică pe rețelele de socializare, dar autoritățile au afirmat luni că situația este sub control.

„Ei bine, nu-mi place să văd că se confruntă cu asta”, a spus Trump. „Este o boală gravă”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

El a mai spus că SUA vor face tot ce le stă în putință pentru a ajuta Rusia. Trump a declarat anterior că îl consideră pe președintele rus Vladimir Putin o persoană cu care poate colabora, în ciuda tensiunilor generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

„Vom ajuta”, a spus Trump. „Oricine se confruntă cu o astfel de problemă, suntem întotdeauna dispuși să-l ajutăm”, a mai declarat în fața presei președintele american.

Presa locală a identificat-o pe femeia decedată ca fiind Daria Șipilova, angajată a Institutului de Cercetare Antipestă din Irkutsk pentru Siberia și Extremul Orient.

Au existat informații contradictorii cu privire la modul și locul în care angajata de laborator, a cărei vârstă a fost indicată ca fiind de 28 de ani, s-a îmbolnăvit, dar autoritățile au susținuit că aceasta a decedat din cauza unei pneumonii a cărei origine nu a fost încă stabilită.

Autoritatea rusă de supraveghere sanitară, Rospotrebnadzor, a declarat presei de stat că institutul nu a găsit dovezi ale vreunui incident legat de manipularea agenților patogeni, după ce pe rețelele sociale s-au răspândit zvonuri conform cărora femeia ar fi scăpat o eprubetă conținând bacterii vii.

Conform altor surse, femeia se întorsese dintr-o deplasare de serviciu în Buriatia, unde fusese semnalat un focar de ciumă la granița cu Mongolia, a scris The Moscow Times.

Aceeași publicație rusă independentă a mai scris că topitoria de aluminiu din Irkuțk (IrkAZ) din Șelekhov a introdus obligativitatea purtării măștii, potrivit lui Artem Fominykh, directorul fabricii.

El a descris această măsură ca fiind una „preventivă”. „Mai bine să fii precaut decât să-ți pară rău”, a scris Fominikh, îndemnând angajații fabricii să solicite imediat asistență medicală dacă prezintă simptome.

El a menționat, de asemenea, că în Șelekhov circulă informații contradictorii cu privire la situația ciumei.

Între timp, trei spitale din oraș, nr. 1, 3 și 10, precum și Spitalul de Copii și Maternitatea Ivano-Matreninskaia, au fost puse în carantină, potrivit People of Baikal.

O sursă din domeniul sănătății a declarat că medicii „vorbesc deja deschis despre ciumă”, dar boala nu este menționată în documentele oficiale.

Sursa a mai menționat că „nu se aplică carantine selective pentru ciuma pneumonică – restricțiile sunt impuse simultan pentru toate unitățile medicale”.