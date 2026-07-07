Primul semnal clar că SUA intenționează, în sfârșit, să vândă avioane de vânătoare F-35 Turciei

Președintele american Donald Trump a anunțat marți că Washingtonul va ridica sancțiunile impuse Turciei în 2020 ca urmare a achiziționării de către Ankara a unor sisteme de rachete antiaeriene rusești, exprimându-și totodată disponibilitatea de a vinde acestei țări din NATO avioane de vânătoare F-35, scriu Reuters și AFP.

Această mișcare ar reprezenta un gest de mare amploare din partea lui Trump față de președintele turc Recep Tayyip Erdogan, pe care îl consideră un aliat apropiat, și ar elimina un factor major de tensiune de lungă durată din relațiile bilaterale.

Chiar dacă Washingtonul și Ankara s-au bucurat de relații mai calde sub administrația Trump, achiziționarea de către Turcia, în 2019, a sistemului rus S-400 de rachete a reprezentat mult timp un punct sensibil pentru ambele părți.

Ca răspuns la această achiziție, Washingtonul a impus în 2020 sancțiuni împotriva unei importante companii turcești din domeniul apărării și a exclus Ankara din programul avioanelor de vânătoare „stealth” (invizibile, n.r.) F-35, în cadrul căruia Turcia era, de asemenea, partener de producție.

„Vom ridica sancțiunile”, a declarat Trump presei chiar înainte de întâlnirea lui cu Erdogan, în timpul vizitei de marți din Turcia cu ocazia summitului NATO. Liderul american a adăugat că secretarul său de stat, Marco Rubio, și secretarul Trezoreriei lucrează la această problemă.

„Nu vrem să ne sancționăm prietenii”, a adăugat Trump.

Președintele american s-a arătat, de asemenea, optimist în privința unei posibile vânzări de avioane de vânătoare de luptă F-35 către Turcia, chiar dacă nu a precizat cum anume s-ar desfășura o astfel de tranzacție, având în vedere obstacolele juridice.

„Turcia a fost, în multe privințe, mult mai loială decât alte țări pe care le considerăm loiale. (…) Aceasta este o decizie pe care o vom lua. (…) Este un avion excelent, este cel mai bun, de departe cel mai bun avion din prezent. Și este cu siguranță ceva ce vom lua în considerare”, a declarat Trump.

La rândul său, Recep Tayyip Erdogan și-a exprimat speranța într-un răspuns pozitiv la cererea țării sale de a cumpăra avioane militare F-35, după întâlnirea cu Donald Trump, adăugând că liderul de la Casa Albă promisese să livreze cinci avioane și acesta „își ține promisiunile întotdeauna”.

Adresându-se reporterilor la palatul prezidențial din Ankara înaintea întrevederii cu Trump, Erdogan a mai spus că va discuta cu liderul american despre războiul din Ucraina.

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Congresul SUA a adoptat o lege care interzice orice vânzare de avioane F-35 către Turcia atâta timp cât Ankara păstrează sistemele S-400, afirmând că sistemul rusesc reprezintă un risc de securitate pentru avioanele de luptă fabricate în SUA. În prezent, legislația americană nu permite Turciei să opereze sau să dețină sistemul S-400 dacă dorește să se reîncadreze în programul F-35.

Anterior, două surse familiarizate cu această chestiune au declarat pentru Reuters că este de așteptat ca Trump să-și exprime sprijinul pentru o eventuală vânzare de avioane F-35 către Turcia. O soluție care a câștigat teren în ultimele săptămâni este aceea de a trimite sistemul rusesc într-o țară terță, deși un acord în acest sens nu a fost încă încheiat, potrivit surselor, care au solicitat anonimatul pentru a discuta chestiuni sensibile.

Nu era clar dacă o astfel de măsură ar fi acceptată de Rusia, care impune obligații privind utilizatorul final în cazul vânzărilor de armament.

Luni, premierul israelian Benjamin Netanyahu ceruse Statelor Unite să nu vândă Turciei avioane de luptă F-35.

Produs de grupul industrial american Lockheed Martin, F-35, cel mai sofisticat avion american de vânătoare, a fost dezvoltat de SUA în parteneriat cu alte țări NATO, în cadrul programului numit Joint Strike Fighter.

Vizita lui Trump în Turcia este prima efectuată de un președinte american în ultimii 11 ani. El a fost întâmpinat de Erdogan cu o ceremonie de stat fastuoasă, iar ambii lideri și-au adus laude reciproc în declarațiile lor publice. Sub administrația Trump, deteriorarea situației drepturilor omului în Turcia nu a reprezentat niciodată un subiect de îngrijorare majoră pentru Washington.