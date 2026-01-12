Donald Trump amenință cea mai mare companie petrolieră din SUA că o va ține în afara Venezuelei: „Se poartă ca isteții”

Darren Woods, CEO-ul Exxon Mobile (centru), fotografiat în timpul unei întâlniri organizate de Casa Albă cu directorii industriei petroliere în data de 9 ianuarie 2025, FOTO: Capital pictures / Profimedia Images

Președintele american Donald Trump a amenințat că va marginaliza Exxon Mobil de pe piața energetică a Venezuelei, spunând că nu i-a plăcut reacția companiei la apelurile sale ca firmele petroliere să revină rapid în țara sud-americană, relatează CNBC.

„Nu mi-a plăcut răspunsul Exxon. Știți, avem foarte multe companii care vor asta. Aș înclina probabil să țin Exxon în afara jocului”, le-a declarat Trump reporterilor aflați la bordul avionului Air Force One, duminică.

„Prea se poartă ca isteții”, a adăugat el cu referire la directorii celei mai mari companii petroliere din Statele Unite.

Comentariile sale au venit la scurt timp după ce Darren Woods, directorul general al Exxon, a ajuns în atenția presei pentru că a spus, în cadrul unei reuniuni la Casa Albă cu Trump, că piața venezueleană este „neinvestibilă” în starea sa actuală.

Comentariile șefului Exxon care l-au nemulțumit pe Trump

Vorbind vineri alături de mai mulți alți directori din industria petrolieră americană, Woods a declarat că Exxon ar avea nevoie să vadă „niște schimbări destul de semnificative” pentru a reveni în țară pentru a treia oară.

Venezuela a confiscat activele Exxon și ConocoPhillips în 2007, iar Caracas datorează companiilor miliarde de dolari în urma unor creanțe restante rezultate din procese de arbitraj.

Woods a spus că Exxon ar avea nevoie să vadă modificări ale cadrelor comerciale, ale sistemului juridic și ale legislației privind hidrocarburile, alături de ceea ce el a descris drept protecții ale investițiilor „durabile”.

„Suntem încrezători că, odată cu această administrație și cu președintele Trump lucrând mână în mână cu guvernul venezuelean, aceste schimbări pot fi puse în aplicare”, a declarat Woods.

El a adăugat că Exxon este pregătită să trimită o echipă tehnică pentru a evalua starea actuală a industriei petroliere și a activelor Venezuelei.

Trump cere companiilor petroliere americane să investească masiv în Venezuela

Trump face presiuni ca firmele petroliere americane să investească cel puțin 100 de miliarde de dolari în sectorul energetic al Venezuelei, ca parte a unui plan în care le promite sprijin guvernamental în materie de securitate.

Apelul vine în urma operațiunii militare îndrăznețe desfășurate în Venezuela la 3 ianuarie, cu scopul de a-i deferi justiției americane pe președintele venezuelean Nicolas Maduro și pe soția acestuia, Cilia Flores.

Întrebat de un reporter să clarifice ce tip de mecanisme de protecție și garanții de securitate ar urma să fie oferite companiilor petroliere, Trump nu a furnizat detalii specifice.

„Vom avea garanții”, a spus președintele SUA. „Au avut probleme în trecut pentru că nu îl aveau pe Trump ca președinte”, a adăugat el.

Companiile petroliere americane au recunoscut că Venezuela, care deține cele mai mari rezerve de petrol din lume, reprezintă o oportunitate interesantă, însă unele și-au exprimat prudența față de o revenire grăbită.

Chevron este în prezent singura mare companie petrolieră americană care mai operează în Venezuela.