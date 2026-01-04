Cum s-a desfășurat misiunea Delta Force de capturare a lui Nicolas Maduro. „Planul A” a fost altul până aproape în ultimul moment

Operațiunea „Absolut Resolve” desfășurată de SUA pentru capturarea lui Nicolas Maduro a fost una dintre cele mai riscante din istoria forțelor speciale americane și a fost lansată abia după ce administrația Trump a considerat că și-a epuizat opțiunile politice care să-l determine pe liderul venezuelean să plece de la putere, scriu The New York Times și Axios.

În luna august, o echipă clandestină de ofițeri ai CIA s-a infiltrat în Venezuela cu un plan de a colecta informații despre Nicolás Maduro, președintele țării, pe care administrația Trump îl etichetase drept narco-terorist.

Echipa CIA s-a deplasat prin Caracas, rămânând nedetectată timp de luni întregi cât s-a aflat în Venzuela. Informațiile obținute despre mișcările zilnice ale liderului venezuelean – combinate cu cele obținute de la o sursă apropiată de liderul venezuelean și de la o flotă de drone stealth care zburau în secret deasupra țării – au permis agenției să cartografieze în cele mai mici detalii rutina acestuia.

The New York Times subliniază că misiunea a fost una extrem de periculoasă, dar a reușit până în cele mai mici detalii. Cu ambasada Statelor Unite închisă, ofițerii CIA nu puteau opera sub acoperire diplomatică. Generalul Dan Caine, șeful Statului Major al forțelor armate americane, a declarat într-o conferință de presă că, grație informațiilor adunate de echipa CIA și de ceilalți implicați, Statele Unite știau unde se deplasa Maduro, ce mânca și chiar ce animale de companie avea.

Aceste informații au fost esențiale pentru operațiunea militară care a urmat – un raid înainte de ivirea zorilor, desfășurat de comando-uri de elită ale unității de elită Delta Force. NYT notează că misiunea a fost cea mai riscantă operațiune militară americană de acest tip de la uciderea lui Osama bin Laden de către membri ai SEAL Team 6 ai Marinei, într-o casă conspirativă din Pakistan în 2011.

Rezultatul planificării minuțioase a fost o operațiune precisă din punct de vedere tactic și executată rapid, care l-a extras pe Maduro din țara sa fără pierderi de vieți omenești în rândul americanilor, un rezultat salutat de președintele Trump, în pofida întrebărilor mai ample legate de legalitatea și rațiunea acțiunilor Statelor Unite în Venezuela.

Trump a justificat ceea ce a numit Operațiunea „Absolute Resolve” drept o lovitură împotriva traficului de droguri. Însă Venezuela este departe de a fi un actor major în comerțul internațional cu droguri, comparativ cu alte țări. Oficiali ai administrației sale le spuseseră anterior liderilor din Congres că obiectivul lor în Venezuela nu era schimbarea regimului. Iar Trump a afirmat de mult timp că se opune ocupațiilor externe ale Statelor Unite. Însă Trump a declarat sâmbătă că SUA vor conduce Venezuela și că firme americane vor reconstrui infrastructura petrolieră a țării.

Cum schimba Maduro locațiile

În contrast cu intervenții americane haotice din trecut, ale armatei în Panama sau ale CIA. în Cuba, operațiunea de capturare a lui Maduro a fost practic impecabilă, potrivit mai multor oficiali familiarizați cu detaliile, unii dintre ei vorbind cu NYT sub condiția anonimatului pentru a descrie planurile.

În perioada premergătoare intervenției, comandourile Delta Force au exersat capturarea într-un model la scară reală al complexului lui Maduro, construit în statul american Kentucky de Comandamentul Operațiunilor Speciale Interarme. Au exersat spargerea ușilor din oțel într-un ritm din ce în ce mai rapid.

Armata americană s-a pregătit de zile întregi să execute misiunea, așteptând condiții meteo favorabile și un moment în care riscul de victime civile să fie minimizat.

Pe fondul tensiunilor crescute, Maduro se muta între șase și opt locații, iar Statele Unite nu aflau întotdeauna unde intenționa să rămână decât târziu, seara. Pentru a executa operațiunea, armata americană avea nevoie de confirmarea că Maduro se afla în complexul asupra căruia se antrenase să-l atace.

În zilele premergătoare raidului, Statele Unite au desfășurat în regiune un număr tot mai mare de aeronave pentru operațiuni speciale, avioane specializate de război electronic, drone Reaper înarmate, elicoptere de căutare și salvare și avioane de vânătoare – întăriri de ultim moment care, potrivit analiștilor, indicau că singura întrebare era când va avea loc acțiunea militară, nu dacă.

SUA i-au propus lui Maduro să părăsească țara

Desfășurarea de tehnică militară suplimentară a fost doar una dintr-o serie de mișcări menite să crească presiunea asupra lui Maduro și să pregătească raidul pentru capturarea sa. Cu o săptămână mai devreme, CIA efectuase un atac cu drone asupra unei facilități portuare din Venezuela. Iar de luni de zile, armata americană a derulat o campanie contestată din punct de vedere juridic, care a distrus zeci de ambarcațiuni și a ucis cel puțin 115 persoane în Caraibe și estul Pacificului.

Trump a spus sâmbătă că în zilele anterioare intervenției militare Maduro a încercat să evite un raid american, oferind Statelor Unite acces la petrolul venezuelean. Un oficial american a declarat pentru NYT că înțelegerea, propusă pe 23 decembrie, ar fi presupus ca Maduro să părăsească țara pentru Turcia. Însă Maduro a respins cu furie acest plan, potrivit oficialului în cauză. Era clar, a adăugat acesta, că Maduro nu era serios în negocieri.

Prăbușirea negocierilor a pregătit terenul pentru misiunea de capturare.

Probabil că guvernul venezuelean nu avea mari îndoieli că Statele Unite urmau să acționeze. Dar armata americană a depus eforturi considerabile pentru a menține așa-numita surpriză tactică, la fel cum a procedat în timpul operațiunii sale din vară de distrugere a facilităților nucleare ale Iranului.

Trump autorizase armata americană să meargă înainte cu planul încă din 25 decembrie, dar a lăsat stabilirea momentului exact în sarcina oficialilor Pentagonului și a planificatorilor de operațiuni speciale, pentru a se asigura că forța de atac era pregătită și că condițiile de pe teren erau optime.

Trump a dat ordinul vineri nopte

Ordinul a venit în cele din urmă vineri la ora 22:46, ora Coastei de Est a SUA, împreună cu un mesaj din partea președintelui Trump: „Mult noroc și drum bun”.

Ordinul lui Trump a trimis 150 de aeronave pe cer, a declanșat un raid spectaculos asupra complexului fortificat al lui Nicolas Maduro și s-a încheiat cu liderul venezuelean legat la ochi pe o navă de război americană și cu viitorul țării sale complet incert.

Elicoptere care transportau o „forță de extracție” formată din forțe speciale americane și agenți FBI au zburat la doar 30 de metri deasupra Mării Caraibelor, cu un ansamblu de avioane de vânătoare, bombardiere și drone deasupra, lansate de la 20 de baze terestre și maritime.

Pe măsură ce elicopterele se apropiau de complexul lui Maduro, aeronavele din aer au neutralizat sistemele de apărare antiaeriană. Trump a spus că Statele Unite au întrerupt și alimentarea cu energie electrică, cufundând zona în întuneric.

Elicopterele au fost supuse focului atunci când au ajuns în „zona țintă”, a spus generalul Caine. Unul a fost lovit, dar a rămas funcțional.

Apoi, trupele americane au pus piciorul pe sol.

Ora era 1:01 dimineața.

Reacția lui Maduro când forțele speciale au intrat peste el în dormitor

Forța de „extracție” primea informații în timp real de la colegi aflați la sol și în aer, pe măsură ce se apropia de Maduro. Între timp, Trump urmărea la reședința sa din Mar-a-Lago o transmisiune în direct a misiunii, alături de o echipă care îi includea pe Caine, secretarul de stat Marco Rubio, secretarul pentru război Pete Hegseth și directorul C.I.A., John Ratcliffe.

Președintele a spus că forța americană s-a confruntat cu „mult foc de armă”, dar a reușit să străpungă „opoziția” și să pătrundă în complex.

Trump a susținut că Maduro și soția sa, Cilia Flores, au încercat să fugă spre o cameră de siguranță întărită cu oțel, dar au fost capturați înainte de a ajunge acolo.

Echipa se antrenase pentru situația în care ar fi fost nevoie să spargă ușa de oțel și adusese chiar și lămpi de sudură, potrivit președintelui SUA. Dura „47 de secunde, în medie”, a mai spus acesta.

Nu a fost necesar. Maduro și Flores au fost luați în custodie.

Președintele Venezuelei a fost dus inițial la bordul unei nave de război

Generalul Caine a spus că elicoptere suplimentare au sosit pentru a sprijini exfiltrarea, în timp ce avioane de vânătoare și drone au „asigurat acoperire aeriană și foc de sprijin”.

„Au existat mai multe angajamente de autoapărare pe măsură ce forța a început să se retragă din Venezuela”, a continuat generalul. Niciun militar american nu a fost ucis în misiune, dar Trump a confirmat că „câțiva” au fost răniți. Victimele venezuelene nu sunt încă cunoscute.

„Forța se afla deasupra apei la ora 3:29” (ora SUA), potrivit generalului Caine. La ora 4:21, Trump a informat lumea de capturarea lui Maduro, printr-un mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

Ulterior, Casa Albă și Trump au distribuit o imagine cu Maduro legat la ochi la bordul navei USS Iwo Jima. Această muncă a început în august și a oferit „o perspectivă extraordinară asupra modului de viață al lui Maduro, care a făcut ca prinderea lui să fie lipsită de fricțiuni”, a spus una dintre sursele Axios.

„De-a lungul săptămânilor, de Crăciun și de Anul Nou, bărbații și femeile armatei Statelor Unite au stat pregătiți, așteptând cu răbdare ca declanșatoarele potrivite să fie activate și ca președintele să ne ordone să intrăm în acțiune”, a spus generalul Caine.

„Planul A” nu a fost o intervenție militară

Timp de luni de zile, planul A a rămas ca Maduro să se retragă voluntar, au declarat pentru Axios mai mulți consilieri ai lui Trump. Trump a spus sâmbătă la Fox News că a vorbit cu Maduro de mai multe ori, inclusiv cu o săptămână înainte. „I-am spus că trebuie să renunțe, trebuie să se predea.”

Maduro era pregătit să negocieze, dar nu să evacueze țara. Trump a dat ordinul.

Planul militar de capturare a lui Maduro părea mult mai bine pus la punct decât planificarea politică privind cine, mai exact, urma să-i ia locul.

Trump a anunțat că Statele Unite „vor conduce” țara – dar nu era clar dacă acest lucru se va întâmpla prin directive de la Washington sau printr-o prezență politică și militară americană pe teren.

Trump a declarat pentru The New York Post că totul va depinde de vicepreședinta lui Maduro, Delcy Rodriguez. Aceasta a vorbit la telefon cu Rubio sâmbătă, iar Trump a spus că moștenitoarea politică a lui Maduro părea „dispusă să facă ceea ce credem noi că este necesar pentru a face Venezuela măreață din nou”.

La scurt timp după aceea, Rodriguez a susținut o conferință de presă alături de ministrul apărării al Venezuelei și alți oficiali, în care a declarat că Maduro rămâne președintele legitim și că Venezuela nu va fi „sclava nimănui și colonia nimănui”.