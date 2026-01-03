Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro, capturată de forțele americane. Cum s-a cunoscut cu președintele Venezuelei

SUA au atacat sâmbătă Venezuela, iar liderul țării, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați, a anunțat președintele american Donald Trump. Anunțul a adus-o în centrul atenției publice și pe Prima Doamnă a Venezuelei, o figură puternică în cercul de conducere a țării, notează NDTV.

Cilia Flores, în vârstă de 69 de ani, este căsătorită din 2013 cu Nicolas Maduro.

În anunțul în care a confirmat atacul „la scară largă” asupra Venezuelei, Donald Trump a spus că liderul venezuelean şi soţia sa au fost capturaţi și scoși din țară.

Trump nu a dat mai multe detalii despre modul în care Maduro și soția sa au fost capturați sau unde au fost duși. Exploziile si avioanele au fost auzite timp de aproximativ 90 de minute în Caracas la ora locală 2.00 (8 ora Romaniei), iar anunțul lui Trump privind capturarea lui Maduro a venit trei ore mai târziu.

Vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodríguez, a transmis că guvernul nu știe unde se află președintele Maduro sau Cilia Flores și a cerut „dovezi imediate că sunt în viață”.

Oficiali americani au declarat pentru CBS News că președintele venezuelean a fost capturat de membri ai Delta Force, cea mai importantă unitate militară specială a armatei americane.

Cine este Cilia Flores

Cilia Flores s-a născut pe 15 octombrie 1956, în Tinaquillo, un orășel din nord-vestul Venezuelei. A fost cea mai mică dintre șase frați și a crescut într-o casă din cărămidă de lut, potrivit NDTV.

Tatăl ei era un comerciant ambulant care vindea diverse mărfuri în orașele din apropiere. Familia lui Flores s-a mutat ulterior la Caracas, capitala Venezuelei, în căutarea unor oportunități mai bune. Flores s-a înscris la o universitate privată pentru a studia dreptul penal.

De la copilăria săracă, la „Prima luptătoare revoluționară”

Flores a câștigat inițial notorietate ca avocată a lui Hugo Chavez, fost președinte al Venezuelei, și a devenit în cele din urmă procuror general al Venezuelei. Unii o numesc Lady Macbeth, în timp ce ea se referă la sine ca „Prima luptătoare revoluționară”, potrivit The National Post.

În timpul studiilor, nu era deosebit de interesată de politică. Lucra cu jumătate de normă la o secție de poliție, transcriind declarațiile martorilor, și s-a căsătorit cu iubitul ei de atunci, un detectiv de poliție, cu care a avut trei fii. După ce a obținut diploma în drept, a petrecut cea mai mare parte a următorului deceniu lucrând ca avocat al apărării pentru o firmă privată.

Intrarea în politică

Drumul politic al lui Flores a început în 1989, în timpul Caracazo, o serie de revolte declanșate de o creștere a prețului combustibilului care a zguduit Caracasul. Reflectând asupra acelui moment, ea a declarat ulterior la televiziunea de stat că acesta a trezit în ea o „chemare revoluționară”.

Evenimentele l-au inspirat și pe Hugo Chavez, pe atunci locotenent-colonel în armată, să organizeze o lovitură de stat eșuată în 1992. Flores a fost impresionată de el și i-a scris numele cu graffiti pe pereții din Caracas. Curând, i-a trimis lui Chavez o scrisoare în care s-a oferit să-i fie avocată, iar acesta a acceptat.

Așa a început să-l consilieze și să răspundă la scrisorile susținătorilor săi.

Ascensiunea la putere și relația cu Maduro

Cilia Flores și Maduro s‑au cunoscut în anii 1990 în contextul politic venezuelean, pe când Flores îl apăra pe Hugo Chávez după tentativa de lovitură de stat din 1992. În această perioadă, Maduro era un aliat apropiat al lui Chávez, ajungând ulterior să fie un membru de bază al „chavismului” și colaborând strâns cu Flores.

Ani mai târziu, Maduro a descris-o pe Flores ca având un „caracter aprins” și că el a făcut primul pas. Ambii erau în proces de divorț de soții lor și, în cele din urmă, au devenit un cuplu.

În 2012, Chavez a numit-o pe Flores procuror general, funcție pe care a deținut-o până la moartea sa, în martie 2013. Maduro, pe atunci vicepreședinte, a câștigat alegerile și a devenit președinte al Venezuelei. Câteva luni mai târziu, în iulie 2013, Maduro s-a căsătorit oficial cu Flores.