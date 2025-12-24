Donald Trump amenință din nou cu retragerea licențelor posturilor TV cu emisiuni umoristice. Care sunt show-urile vizate

Donald Trump a criticat din nou dur aşa-numitele „late shows”, emisiuni umoristice televizate a căror ţintă predilectă este, şi la modul mai general canalele de televiziune, ameninţând din nou cu anularea licenţelor, relatează AFP, citată de Agerpres.

Preşedintele american a ales un vocabular în mod special ostil pentru a cere încetarea difuzării emisiunii lui Stephen Colbert de la CBS, într-un mesaj publicat în noaptea de marţi spre miercuri pe platforma sa Truth Social.

Canalul „trebuie să încheie ACUM, este singurul lucru uman de făcut”, a cerut preşedintele american, apreciind că acest umorist celebru este „o catastrofă patetică”. Trump a folosit în engleză expresia „to put to sleep”, în general utilizată pentru a descrie acţiunea de eutanasiere a animalelor.

CBS a anunţat deja de ceva timp că show-ul lui Stephen Colbert nu va mai fi difuzat începând din mai.

„Dacă emisiunile de informaţii şi emisiunile de la sfârşitul serii ale canalelor sunt aproape 100% negative faţă de preşedintele Donald J. Trump, MAGA şi Partidul republican, nu ar trebui revocate licenţele lor de difuzare foarte preţioase? Eu spun că DA”, a scris republicanul de 79 de ani într-un alt mesaj, reluând o ameninţare din trecut.

Decizia de a pune capăt emisiunii prezentate de Stephen Colbert i-a făcut pe opozanţii lui Donald Trump să acuze cenzura.

Paramount, casa-mamă a CBS, i-a plătit 16 milioane de dolari preşedintelui american pentru a regla un contencios privind montarea unui interviu cu Kamala Harris, rivala sa democrată la prezidenţiale.

Weekendul trecut, noul redactor-şef al canalului, Bari Weiss, a blocat difuzarea unui reportaj privind consecinţele expulzărilor brutale ale imigranţilor la care recurge administraţia Trump.

Un alt canal, ABC, l-a suspendat pentru scurt timp pe starul emisiunii sale de seară, Jimmy Kimmel, dar acesta a revenit ulterior pe post şi contractul i-a fost prelungit până la jumătatea anului 2027.

Preşedintele american ar dori să redeseneze peisajul audiovizual, despre care susţine că este caracterizat de părtinire anti-conservatoare, notează AFP. El a numit un politician apropiat, Brendan Carr, în fruntea puternicei autorităţi de reglementare a sectorului, FCC.

Acesta a făcut valuri declarând recent, în timpul unei audieri parlamentare, că „FCC nu este formal o agenţie independentă”, lăsând să se înţeleagă că acţiunea sa ar putea fi deci aliniată cu priorităţile politice ale Casei Albe.