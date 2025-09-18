Prezentatorul Jimmy Kimmel a fost „concediat din lipsă de talent”, susține Trump: „Avea audiențe foarte slabe”

Președintele american Donald Trump a lăudat joi decizia ABC de a retrage de pe post emisiunea de noapte „Jimmy Kimmel Live”, afirmând că prezentatorul de televiziune a spus „un lucru oribil” despre activistul politic asasinat Charlie Kirk, scriu Reuters, CNN și Sky News.

ABC, deținută de Walt Disney, a anunțat miercuri că retrage emisiunea după comentariile lui Kimmel potrivit cărora conservatorii folosesc uciderea lui Kirk pentru a câștiga puncte politice.

„Jimmy Kimmel a fost concediat mai ales din cauza audiențelor slabe și pentru că a spus un lucru oribil despre un domn minunat cunoscut sub numele de Charlie Kirk”, a declarat Trump, în cadrul conferinței comune de presă cu premierul britanic Keir Starmer.

Kirk, un aliat conservator apropiat al lui Trump, a fost ucis de glonțul unui lunetist pe 10 septembrie într-un campus universitar din Utah, unde procurorii statali au promis marți că vor solicita pedeapsa cu moartea pentru presupusul ucigaș, pus oficial sub acuzare.

„Jimmy Kimmel nu este o persoană talentată. Avea audiențe foarte slabe și ar fi trebuit să fie concediat cu mult timp în urmă. Așa că, știți, puteți numi asta libertate de exprimare sau nu. A fost concediat din lipsă de talent”, a declarat Trump.

La rândul său, premierul Starmer a afirmat că asasinarea lui Kirk a fost „șocantă… pentru toți cei care cred în libertatea de exprimare și în democrație”.

Premierul britanic a precizat că l-a contactat pe Trump „imediat” după asasinarea lui Kirk, deoarece liderul american și activistul, precum și familiile acestora, erau prieteni.

Starmer a continuat: „Indiferent de opiniile noastre politice, este șocant și trebuie condamnat”.

El a reiterat, de asemenea, că Marea Britanie se bucură de libertatea de exprimare de „foarte mult timp”.

Declarațiile lui Jimmy Kimmel care i-au adus suspendarea

Un talk-show („late night show”) foarte popular în Statele Unite, prezentat de Jimmy Kimmel, a fost suspendat de la difuzare din cauza unor declarații ale gazdei sale, care a acuzat dreapta americană că exploatează în scopuri politice asasinarea influencerului pro-Trump Charlie Kirk, a confirmat miercuri postul de televiziune ABC, citat de AFP.

„Emisiunea ‘Jimmy Kimmel Live!’ va fi suspendată pe o durată nedeterminată”, a declarat un purtător de cuvânt al postului ABC.

Decizia a fost salutată imediat de președintele Donald Trump, care își asumă o confruntare foarte dură cu mass-media americane după revenirea sa la Casa Albă.

Președintele american nu aprecia deloc criticile formulate cu regularitate la adresa sa de prezentatorul TV Jimmy Kimmel, în vârstă de 57 de ani, și s-a declarat bucuros de „această veste excelentă pentru America”, într-un mesaj distribuit pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

Jimmy Kimmel este unul dintre cei mai renumiți prezentatori din industria de televiziune americană. Pe lângă emisiunea sa, care prezintă o perspectivă umoristică asupra actualității timp de cinci seri pe săptămână, el a fost totodată, de patru ori, prezentatorul principal al galei de decernare a premiilor Oscar, notează Agerpres.

Luni seară, Jimmy Kimmel a evocat asasinarea recentă a lui Charlie Kirk, considerat un purtător de cuvânt al tineretului pro-Trump, ucis săptămâna trecută după ce a fost împușcat în zona gâtului.

Opinia publică din Statele Unite este divizată în privința profilului tânărului suspect, Tyler Robinson, un tânăr crescut de părinți republicani, dar pe care o mare parte a dreptei îl consideră un ucigaș de „extremă stânga”, deoarece le-a denunțat celor apropiați „ura” vehiculată de Charlie Kirk, potrivit declarațiilor sale, și a folosit muniție gravată cu inscripții antifasciste.

„Am atins noi culmi în acest weekend, cu cei din clica MAGA care se străduiesc cu disperare să-l prezinte pe tânărul care l-a ucis pe Charlie Kirk ca fiind altcineva decât unul de-al lor și care fac tot posibilul pentru a obține un avantaj politic din asta”, a declarat prezentatorul Jimmy Kimmel în emisiunea sa.

MAGA face referire la celebrul slogan al lui Donald Trump, „Make America Great Again” („Să facem America din nou măreață”).

După asasinarea lui Charlie Kirk, președintele american a denunțat imediat responsabilitatea „stângii radicale”, stârnind temeri cu privire la un atac mai amplu asupra opoziției.

„Libertatea de exprimare”

„Felicitări postului ABC pentru că a avut în sfârșit curajul să facă ceea ce trebuia făcut. Kimmel nu are NICIUN talent”, a continuat Donald Trump miercuri, cerând imediat după aceea unui alt post de televiziune, NBC, să-i retragă din emisie pe alți doi prezentatori celebri, Jimmy Fallon și Seth Meyers.

Miercuri, Brendan Carr, directorul agenției americane de reglementare în domeniul telecomunicațiilor (FCC), a denunțat, pe rețeaua de socializare X, „comportamentul scandalos” al prezentatorului Jimmy Kimmel. Într-un podcast, acest aliat apropiat al lui Donald Trump a amenințat că va retrage licența canalelor care difuzează emisiunea acestuia.

Nexstar, un grup media care deține numeroase canale afiliate ABC în Statele Unite, a anunțat câteva ore mai târziu că posturile sale vor înceta difuzarea emisiunii „Jimmy Kimmel Live!”.

Brendan Carr i-a mulțumit public companiei Nexstar.

„Dacă obțineți o licență de la FCC, ne așteptăm ca dumneavoastră să serviți interesul public în sens larg”, a insistat el într-un interviu acordat pentru Fox News.

Jimmy Kimmel nu a reacționat deocamdată după suspendarea emisiunii sale. Însă stânga americană era indignată miercuri seară.

„Cumpărarea și controlul platformelor media. Concedierea comentatorilor. Anularea emisiunilor. (…) Toate aceste acțiuni sunt coordonate și sunt periculoase”, a criticat guvernatorul statului California, Gavin Newsom, considerând că Partidul Republican „nu crede în libertatea de exprimare”.

Precedentul Stephen Colbert

În Los Angeles, spectatorii care urmau să asiste miercuri seară la emisiunea lui Jimmy Kimmel s-au declarat șocați.

„Ne pierdem libertatea de exprimare”, a declarat Tommy Williams, un docher din Florida. „Este ceva ce se întâmplă în Rusia, Coreea de Nord și China, la posturile de televiziune publice”, a adăugat el.

Înainte de suspendarea talk-show-ului prezentat de Jimmy Kimmel, un alt prezentator celebru, Stephen Colbert, gazda emisiunii „Late Show”, a aflat în luna iulie că emisiunea sa emblematică va fi anulată de postul CBS începând cu anul 2026.

Cu trei zile înainte să afle despre viitoarea sa concediere, Stephen Colbert a criticat postul CBS pentru că a ajuns la o înțelegere amiabilă într-un proces cu Donald Trump, într-un dosar în care acesta din urmă acuza un montaj „înșelător”.

Acuzațiile erau fragile, potrivit mai multor experți, dar CBS a acceptat să îi plătească 16 milioane de dolari președintelui american. O „mită grasă”, potrivit lui Stephen Colbert, menită să obțină autorizația din partea FCC pentru achiziționarea de către compania de producție Skydance a grupului Paramount, conglomerat din care face parte CBS.

După revenirea sa la putere, Donald Trump și-a înmulțit atacurile la adresa presei, restricționând accesul unor jurnaliști la Casa Albă sau prin proceduri judiciare în care solicită sume astronomice.

Marți, miliardarul republican a anunțat că va da în judecată cotidianul The New York Times pentru calomnie, cerând despăgubiri de 15 miliarde de dolari.