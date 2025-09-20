Donald Trump amenință Venezuela cu consecințe „incalculabile” / Scrisoarea pe care i-a trimis-o Maduro, la câteva zile după primul atac american

Președintele american Donald Trump a amenințat sâmbătă Venezuela cu consecințe „incalculabile” dacă refuză să îi primească înapoi pe migranții despre care Washingtonul susține că au fost introduși de regimul de la Caracas în Statele Unite, transmite AFP.

„Dorim ca Venezuela să accepte imediat toți prizonierii și pe cei internați din spitalele psihiatrice (…) pe care liderii venezueleni i-au împins cu forța în Statele Unite”, a scris Trump pe platforma sa de social media, Truth Social, citat de Agerpres.

Președintele SUA a adăugat, scris cu majuscule: „Scoateți-i imediat din țara noastră, altfel prețul pe care îl veți plăti va fi incalculabil!”.

Vineri, Venezuela a acuzat SUA că poartă un „război nedeclarat” în Marea Caraibilor și a cerut o anchetă ONU cu privire la atacurile americane care în ultimele săptămâni au ucis peste o duzină de presupuși traficanți de droguri aflați pe ambarcațiuni.

În ciuda atacurilor americane și a avertismentului lansat sâmbătă de Donald Trump, surse familiarizate cu situația au declarat pentru Reuters că zborurile care transportă migranți ilegali din SUA în Venezuela, câte două pe săptămână, au continuat neîntrerupt.

Președintele Venezuelei i-a trimis o scrisoare omologului american

La câteva zile după primul atac al armatei SUA asupra unei ambarcațiuni din țara latinoamericană, președintele Nicolas Maduro s-a oferit să poarte discuții directe cu administrația Trump.

Într-o scrisoare către Trump consultată de Reuters, Maduro a respins acuzațiile americane conform cărora Venezuela a jucat un rol important în traficul de droguri, susținând că doar 5% din drogurile produse în Columbia sunt transportate prin Venezuela – dintre care 70% au fost neutralizate și distruse de autoritățile venezuelene, a spus el.

„Domnule președinte, sper că împreună putem învinge falsurile care au pătat relația noastră, care trebuie să fie istorică și pașnică”, a scris Maduro în scrisoare. „Aceste probleme și altele vor fi întotdeauna deschise unei conversații directe și sincere cu trimisul dumneavoastră special (Richard Grenell) pentru a depăși zgomotul din mass-media și știrile false”, a adăugat liderul venezuelean.

Scrisoarea lui Maduro a fost datată 6 septembrie, la patru zile după un atac american asupra unei nave despre care administrația Trump a susținut că transporta traficanți de droguri. Operațiunea militară a ucis 11 persoane despre care președintele SUA a spus că făceau parte din cartelul Tren de Aragua.

Guvernul de la Caracas, care susține că a desfășurat zeci de mii de soldați pentru a combate traficul de droguri și pentru a apăra țara, susține că niciuna dintre persoanele ucise în primul atac nu făcea parte Tren de Aragua. De asemenea, neagă acuzațiile de legături între autoritățile venezuelene de rang înalt și bandele de trafic de droguri.

Maduro a susținut în repetate rânduri că SUA speră să-l înlăture de la putere. Trump a negat în această săptămână că ar fi interesat de o schimbare de regim la Caracas, dar Washingtonul și-a dublat luna trecută – la 50 de milioane de dolari – recompensa pentru informațiile care să ducă lui Maduro, acuzându-l de legături cu traficul de droguri și grupările criminale.

Președintele Venezuelei a negat acuzațiile și în scrisoare.

„Acesta este cel mai flagrant exemplu de dezinformare împotriva națiunii noastre, menit să justifice o escaladare a conflictului armat care ar provoca daune catastrofale pe întregul continent”, a mai scris el în mesajul către Trump.