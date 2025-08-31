Donald Trump, anunț despre cum se va vota de acum în SUA: „Fără excepții”

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că va emite un decret prezidențial prin care va impune identificarea tuturor alegătorilor, transmite Reuters.

„Identificarea alegătorilor trebuie să fie obligatorie pentru fiecare vot. FĂRĂ EXCEPȚII! Voi emite un decret prezidențial în acest sens!!!”, a scris Trump pe rețeaua sa Truth Social.

„De asemenea, nu se va mai vota prin corespondență, cu excepția celor care sunt foarte bolnavi și a militarilor aflați la mare distanță”, a adăugat el.

Trump a pus de mult timp la îndoială sistemul electoral american și continuă să afirme în mod fals că înfrângerea sa din 2020 în fața președintelui democrat Joe Biden a fost rezultatul unei fraude pe scară largă. Președintele și aliații săi republicani au făcut, de asemenea, afirmații nefondate despre votul pe scară largă al persoanelor care nu sunt cetățeni americani, ceea ce este ilegal și se întâmplă rar, notează Reuters.

De ani de zile, el a cerut și eliminarea mașinilor de vot electronic, promovând în schimb utilizarea buletinelor de vot pe hârtie și numărarea manuală – un proces care, potrivit oficialilor electorali, este consumator de timp, costisitor și mult mai puțin precis decât numărarea automată.

La începutul lunii august, Trump s-a angajat să emită un decret prezidențial pentru a pune capăt utilizării buletinelor de vot prin poștă și a mașinilor de vot înainte de alegerile intermediare din 2026.

Cu toate acestea, alegerile federale sunt administrate la nivel de stat și nu este clar dacă președintele are puterea constituțională de a adopta o astfel de măsură.

Alegerile din 3 noiembrie 2026 vor fi echivalente cu un prim referendum național privind politicile interne și externe ale lui Trump de la revenirea sa la putere în ianuarie.

Democrații vor încerca să combată atât controlul republicanilor atât asupra Camerei Reprezentanților, cât și asupra Senatului, pentru a bloca agenda internă a lui Trump.