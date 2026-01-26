Donald Trump anunță că nu va fi prezent la Super Bowl și critică artiştii invitaţi: „O alegere deplorabilă”

Președintele Donald Trump, în centru, asistă la Super Bowl 59 din NFL, meci disputat între Philadelphia Eagles și Kansas City Chiefs, pe 9 februarie 2025, la New Orleans. Foto: Ben Curtis / AP / Profimedia

Preşedintele american a dezvăluit publicaţiei New York Post că nu va participa la Super Bowl din California, în 8 februarie, unde vor concerta Green Day şi Bad Bunny, doi artişti care critică deschis politica administrației sale, scrie News.ro.

„Este pur şi simplu prea departe. Mi-ar plăcea să merg. Am fost foarte bine primit la Super Bowl. Ei mă apreciază”, a declarat el.

Deşi Donald Trump asigură că absenţa sa nu are nicio legătură cu artiştii invitaţi să cânte la evenimentul sportiv – Green Day la deschidere şi Bad Bunny la pauză, ambii critici deschişi ai politicii guvernului american -, el a denunţat totuşi alegerea acestor artişti de către NFL.

„Sunt împotriva prezenţei lor. Cred că este o alegere deplorabilă. Nu face decât să semene ură. Este teribil”, a declarat Donald Trump pentru ziarul New York Post.

Anul acesta, Bad Bunny a fost ales ca headliner al Apple Music Super Bowl LX Halftime Show. La 31 de ani, portoricanul va fi primul artist latino care va susţine singur spectacolul de la pauza Super Bowl, cel mai urmărit eveniment televizat din Statele Unite.

Deschis anti-Trump, Bad Bunny a explicat că nu doreşte să concerteze în Statele Unite în cadrul turneului său prevăzut pentru 2026, de teama descinderilor ICE, agenţia americană responsabilă cu imigraţia, la ieşirea din concerte.

În piesa sa „Nuevayol”, starul reggaeton imită vocea lui Trump spunând: „Vreau să le cer scuze imigranţilor din America… Această ţară nu este nimic fără imigranţi. Această ţară nu este nimic fără mexicani, dominicani, portoricani, columbieni, venezueleni şi cubanezi”. O modalitate de a-şi arăta angajamentul faţă de comunitatea latino, vizată de administraţia Trump de la începutul celui de-al doilea mandat.

Cei din trupa Green Day, al căror anti-trumpism nu este o noutate, vor asigura ceremonia de deschidere a Super Bowl alături de Charlie Puth, care va interpreta imnul naţional, Brandi Carlile, care va cânta „America the Beautiful”, şi Coco Jones, care va interpreta „Lift Every Voice and Sing”.

Încă din 2016, pe scena American Music Awards, membrii trupei au intonat „No Trump, no KKK, no fascist USA” în timpul cântecului lor „Bang Bang”. În 2025, în timpul unui concert în Belgia, la 4 iulie, ziua naţională a Statelor Unite, solistul Billie Joe Armstrong a încurajat publicul să cânte „Fuck Donald Trump” şi a modificat versurile uneia dintre piesele trupei, intitulată American Idiot, înlocuind „I’m not a part of a redneck agenda” cu „I’m not a part of the MAGA agenda” (Nu fac parte din programul MAGA – pentru Make America great again, sloganul lui Trump).