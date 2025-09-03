Donald Trump, avertisment pentru Putin: „Ceva se va întâmpla”. Liderul american este dispus să trimită mai mulți soldați într-o țară vecină Rusiei

Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri în faţa presei că nu are niciun mesaj nou să-i transmită omologului său rus Vladimir Putin şi „ceva se va întâmpla” dacă liderul de la Kremlin nu răspunde aşteptărilor sale privind încheierea negociată a războiului în Ucraina, transmit AFP şi Reuters.

„Nu am niciun mesaj pentru președintele Putin, știe care este poziția mea. Va lua o decizie într-o direcție sau alta, iar în funcție de ea, voi fi mulțumit sau nemulţumit, iar dacă noi nu vom fi mulţumiţi, atunci ceva se va întâmpla”, a spus Trump.

„Voi vorbi cu el în zilele următoare şi voi şti exact ce se întâmplă”, a adăugat preşedintele american. Ulterior, Casa Albă a precizat că Trump s-a referit la o discuție pe care urmează să o aibă cu președintele Ucrainei Volodimir Zelenski.

Mesaj încurajator pentru Varșovia

Trump a făcut aceste declarații înaintea discuțiilor pe care le-a avut la Casa Albă cu președintele polonez Karol Nawrocki. Cu această ocazie, președintele american a dat asigurări că Statele Unite nu-și vor retrage militarii din Polonia. Mai mult, Donald Trump nu a exclus creșterea numărului lor.

„Vom desfăşura mai mulţi dacă Polonia vrea acest lucru”, a spus Trump.

Într-o declaraţie din 22 august, Donald Trump a spus că în aproximativ două săptămâni ar trebui să ştie dacă sunt posibile progrese în încercarea sa de a pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina, în condiţiile în care observă o ură imensă între Putin şi Zelenski. Trump a promis că va decide în aceste două săptămâni dacă va impune „sancţiuni masive” Rusiei sau dacă, pur şi simplu, va abandona încercările sale de mediere între Rusia şi Ucraina şi le va spune acestora că „este lupta voastră”, scrie Agerpres.

Liderul american l-a primit foarte cordial pe Nawrocki, un naţionalist cu o retorică foarte apropiată de a sa.

Fapt rar, avioane de vânătoare au survolat Casa Albă sub privirile celor doi preşedinţi, la scurt timp după sosirea şefului statului polonez. Acest survol a fost un omagiu adus pilotului polonez decedat în 28 august în timp ce avionul F-16 pe care îl pilota s-a prăbuşit în timpul pregătirii unui show aerian în Polonia.

Această demonstraţie aeriană „ilustrează relaţia specială între ţările noastre”, a comentat purtătoarea de cuvânt adjunctă a Casei Albe, Anna Kelly.

Karol Nawrocki şi Donald Trump au avut deja o scurtă întâlnire în luna mai, atunci când politicianul polonez se afla în campanie electorală.