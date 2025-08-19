Donald Trump caută să pună capăt războiului din Ucraina pentru că „vrea să ajungă în rai”

Președintele Statelor Unite, Donald J. Trump, participă la o reuniune multilaterală cu liderii europeni în Sala de Est a Casei Albe din Washington, DC, SUA, pe 18 august 2025. FOTO: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

În cadrul conferinței de presă susținute marți la Casa Albă, un răspuns oferit de purtătoarea de cuvânt a administrației Trump, Karoline Leavitt, din conversația cu reporterii, a atras atenția.

Secretara de presă a declarat că președintele american Donald Trump caută să obțină pacea în Ucraina parțial și „pentru a ajunge în rai”.

Ea a fost întrebată despre comentariul făcut de Trump în cursul dimineții la Fox News.

În cadrul interviului acordat postului american, Trump a declarat: „Dacă pot salva 7.000 de oameni pe săptămână de la moarte, cred că este destul de… Vreau să încerc să ajung în rai, dacă este posibil, pentru că am auzit că nu mă descurc prea bine”.

„Sunt cu adevărat la capătul lanțului trofic. Dar dacă pot ajunge în rai, acesta va fi unul dintre motive”, a mai spus liderul american.

Întrebată despre aceste comentarii în conferința de marți seară, Leavitt a răspuns, citată de Sky News: „Cred că președintele a vorbit în mod serios. Cred că președintele vrea să ajungă în rai, așa cum sper că vrem cu toții cei prezenți în această sală”.

În același interviu acordat Fox News, Trump a declarat că poate oferi garanții personale că nu va trimite trupe americane în Ucraina pentru a impune un acord de pace cu Rusia.

Totodată, președintele american a spus că speră ca Vladimir Putin să „se comporte bine” și să facă pași înainte pentru a pune capăt războiului din Ucraina, dar a recunoscut că este posibil ca președintele rus să nu vrea să încheie un acord.

„Sincer să fiu, nu cred că va fi o problemă. Cred că Putin s-a săturat (de război, n.r.). Cred că toți s-au săturat, dar nu se știe niciodată”, a afirmat Trump.

Trump a făcut aceste declarații a doua zi după ce i-a primit pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și pe liderii europeni la Casa Albă pentru discuții privind eforturile sale de pace, întâlnire care a urmat summitului dintre președintele american și Vladimir Putin de vinerea trecută, organizat în Alaska.

„Vom afla despre președintele Putin în următoarele două săptămâni… Este posibil să nu vrea să încheie un acord”, a spus Trump, adăugând că Putin se va confrunta cu o „situație dificilă” dacă nu va fi dispus să ajungă la o înțelegere care să oprească războiul din Ucraina.