VIDEO Donald Trump, redus la tăcere. Moment inedit pe ecranele televiziunilor americane

Această evoluție a evenimentelor ilustrează rolul real al grupului de presă de la Casa Albă și motivul pentru care pierderea acestuia poate face ca nici măcar președintele să nu mai fie auzit.

Președintele american Donald Trump nu a mai putut fi auzit luni, în timpul unei conferințe de presă organizate pe peluza sudică a Casei Albe, după ce rețelele de televiziune care, în mod obișnuit, pun la dispoziție microfoane și camere de filmat pentru discursurile și ieșirile publice ale acestuia, au încetat să-l mai difuzeze.

Incidentul a venit la câteva zile după ce Trump a interzis accesul a trei publicații internaționale majore la Casa Albă, o măsură care a atras deschiderea unui proces și un boicot comun rar întâlnit din partea rețelelor de presă rămase.

Trump a organizat luni o ceremonie de inaugurare a unui nou heliport pe peluza sudică, adresându-se mulțimii adunate în fața Casei Albe înainte de a pleca spre New York cu elicopterul Marine One. Însă imaginile transmise de propriile camere TV ale Casei Albe nu au putut capta cuvintele președintelui, notează The Indian Express.

Tot ce s-a auzit a fost zgomotul unui elicopter parcat în apropiere. Chiar și Newsmax, una dintre puținele rețele care a transmis evenimentul, a subliniat problema.

Prezentatoarea Newsmax, Bianca de la Garza, a spus în direct: „Evident, consecințele sunt chiar aici. Nu se aude ce spune președintele.” Postul C-SPAN a anunțat că nu va difuza nici măcar imagini video separate cu heliportul, întrucât se bazează în mod normal pe transmisiunea comună și că nu are alte imagini pe care să le folosească.

🇺🇸 Donald Trump has held an event at the White House, but his remarks had no audio available as the press pool was absent.



Every major TV network, including Fox, boycotted the press pool after the President blocked CNN, MSNOW and Politico.



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Cum s-a ajuns la „tăierea microfonului” lui Trump

Patru mari posturi de televiziune americane care fac parte din grupul constituit la Casa Albă pentru a transmite zilnic imagini din activitatea președintelui Donald Trump – respectiv CBS, ABC, NBC și Fox News – au anunțat luni, 21 septembrie, că se retrag din acest dispozitiv, în semn de solidaritate cu CNN, a cincea rețea ce face parte din acest grup și care a primit interdicție să mai intre la Casa Albă.

„Începând de astăzi, grupul de televiziuni nu va mai acoperi evenimentele la care participă președintele și care intră în acoperirea mediatică a grupului”, a declarat reprezentantul Fox News, Bryan Boughton, organizator al grupului.

„Este esențial pentru marele public să primească informații corecte și independente asupra guvernului. Nicio administrație nu ar trebui să restrângă accesul unui organism de presă pentru că nu este de acord cu abordarea acestuia”, au transmis într-un comunicat comun cele cinci posturi de televiziune membre ale respectivului grup (CNN, CBS, ABC, NBC și Fox News), potrivit AFP.

Misiunea acestui grup (așa-numitul „White House press pool”) este ca posturile membre, altfel concurente, să-l filmeze prin rotație pe președinte pe tot parcursul zilei și să distribuie imaginile cu activitățile acestuia.

Un sistem similar există pentru jurnaliștii din presa scrisă, agenții de știri și fotoreporteri. Participarea la aceste grupuri media asigură un acces privilegiat la președinte, iar instituțiile media membre acceptă în schimb să difuzeze imaginile, declarațiile și observațiile colectate.

În virtutea mecanismului de rotație, postul CNN ar fi trebuit să desfășoare această activitate săptămâna aceasta de luni până miercuri, când Trump se află la New York pentru Adunarea Generală a ONU.

Dar acest post a primit vineri interdicție la Casa Albă, împreună cu postul MS Now și cu publicația online Politico, pe care Trump le-a acuzat că „difuzează ȘTIRI FALSE”, așa cum a motivat el într-o postare pe rețelele de socializare.

Aceste mass-media „nu ar trebui să poată să scrie sau să relateze în mod constant FICȚIUNI și MINCIUNI atunci când se referă la președintele Statelor Unite”, a adăugat președintele SUA.

Conștienți de interdicție, jurnaliștii de la CNN, MS NOW și Politico ce aveau acreditări la Casa Albă au încercat totuși să intre acolo sâmbătă, dar nu li s-a dat voie și au mediatizat situația. Prin urmare, cele trei mass-media au anunțat luni că se vor adresa justiției.

„În această dimineață, am notificat guvernul că inițiem astăzi o procedură judiciară pentru a ne apăra drepturile în baza Primului Amendament (al Constituției SUA) și a principiului conform căruia nu guvernul decide ce publică presa”, au anunțat instituțiile media, într-un comunicat comun, publicat pe rețeaua de socializare X.