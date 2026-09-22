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Actualitate

VIDEO Donald Trump, redus la tăcere. Moment inedit pe ecranele televiziunilor americane

Andrei Stan
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Președintele american Donald Trump nu a mai putut fi auzit luni, în timpul unei conferințe de presă organizate pe peluza sudică a Casei Albe, după ce rețelele de televiziune care, în mod obișnuit, pun la dispoziție microfoane și camere de filmat pentru discursurile și ieșirile publice ale acestuia, au încetat să-l mai difuzeze.

Această evoluție a evenimentelor ilustrează rolul real al grupului de presă de la Casa Albă și motivul pentru care pierderea acestuia poate face ca nici măcar președintele să nu mai fie auzit.

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