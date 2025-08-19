Donald Trump, despre scrisoarea primei-doamne a Ucrainei destinată Melaniei: „Intenționat nu am deschis-o”

Donald Trump spune că „intenţionat nu a deschis” scrisoarea care i-a fost înmânată luni de Volodimir Zelenski, care era destinată soţiei sale, Melania Trump, din partea Olenei Zelenska, prima-doamnă a Ucrainei, relatează Sky News, potrivit News.ro.

Vorbind despre scrisoarea de la Olena Zelenska, Trump a declarat, într-un interviu pentru Fox News, că aceasta i-a fost înmânată sigilată.

„Melania mi-a spus că a fost o scrisoare absolut frumoasă”, a declarat el. „A fost o scrisoare frumoasă, sunt sigur”, a adăugat președintele american.

Scrisoarea de la Olena Zelenska a venit după ce prima-doamnă a Statelor Unite i-a scris o scrisoare lui Putin, pe care Trump i-a înmânat-o vineri.

Zelenski i-a mulţumit Melaniei Trump pentru că a atras atenţia asupra celor cel puţin 19.500 de copii ucraineni care, potrivit guvernului său, au fost deportaţi de Rusia de la invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022.

În scrisoarea către Vladimir Putin, Melania Trump îl roagă să ia în considerare soarta acestor copii. „Protejând inocenţa acestor copii, veţi face mai mult decât să serviţi doar Rusia – veţi servi umanitatea”, i-a transmis Melania Trump liderului de la Kremlin, fără a face referire la vreun copil anume.

În weekend, Casa Albă a publicat pe reţelele sociale scrisoarea adresată lui Putin. În aceasta, Melania Trump a afirmat că fiecare copil visează „la iubire, posibilităţi şi siguranţă”. „Domnule Putin, dumneavoastră singur puteţi să le redaţi râsul, care sună aşa frumos”, a scris ea.

Răspunzând luni la întrebarea unui reporter despre scrisoare, Trump a spus că soţia sa are sentimente foarte puternice, iubeşte foarte mult copiii şi „urăşte să vadă astfel de lucruri”, adăugând că acelaşi lucru este valabil şi pentru alte războaie. „I-ar plăcea să vadă sfârşitul acestui conflict, o spune foarte deschis, foarte asumat şi cu mare tristeţe, pentru că au murit atât de mulţi oameni”, a spus el.

Zelenski a lăudat-o pe Melania Trump „pentru atenţia acordată uneia dintre cele mai dureroase şi dificile probleme ale acestui război – răpirea copiilor ucraineni de către Rusia”, adăugând: „Apreciem profund compasiunea ei”.