Ce i-a scris Melania Trump lui Putin în scrisoarea înmânată în timpul summitului

Prima doamnă a SUA, Melania Trump, i-a trimis o „scrisoare de pace” președintelui rus Vladimir Putin, îndemnându-l să protejeze copiii din întreaga lume, scrie agenția de știri Anadolu.

Președintele Donald Trump i-a înmânat personal scrisoarea lui Putin înainte de summitul lor de vineri din Alaska, unde Putin a citit-o imediat în fața ambelor delegații.

Scrisoarea începe cu „Dragă domnule președinte Putin”, prima doamnă adăugând că toți copiii, indiferent de locul în care se nasc – fie că este vorba de un sat rural sau de un oraș aglomerat – împărtășesc aceleași vise despre dragoste, oportunități și siguranță.

„Ca părinți, este datoria noastră să hrănim speranța generației următoare. Ca lideri, responsabilitatea de a ne susține copiii se extinde dincolo de confortul nostru”, a spus ea.

Pledând pentru o lume demnă în care toți să poată trăi în pace, ea a scris: „Descendenții fiecărei generații își încep viața cu o puritate – o inocență care stă deasupra geografiei, guvernării și ideologiei.”

Prima doamnă a scris că unii copii îndură cu „râs liniștit… o sfidare tăcută” în mijlocul greutăților. „Domnule Putin, puteți restabili singur râsul lor melodios”, a spus ea. „Protejând inocența acestor copii, veți face mai mult decât să serviți doar Rusia – veți servi însăși umanitatea.”

„O idee atât de îndrăzneață transcende orice diviziune umană, iar dumneavoastră, domnule Putin, sunteți în măsură să implementați această viziune cu o singură decizie”, a scris ea. „A venit momentul.”