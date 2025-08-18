Trump, pus în dificultate de scrisoarea Melaniei. „Domnule președinte, de ce a trimis soția dvs o scrisoare doar lui Putin, nu cumva pentru că el e agresorul?”

La începutul întâlnirii Trump – Zelenski de la Washington, cei doi președinți au discutat cu presa 30 de minute, în fața camerelor de luat vederi. A apărut unul dintre puținele momente în care președintele SUA s-a văzut realmente pus în dificultate.

Întâlnirea a început cu Volodimir Zelenski mulțumindu-i președintelui pentru că soția sa, Melania Trump, i-a adresat o scrisoare lui Vladimir Putin despre soarta copiilor ucraineni.

Liderul ucrainean i-a înmânat lui Donald Trump un plic mare, alb, spunându-i că el conține o scrisoare a soției lui către Melania Trump. Trump a zâmbit, a luat plicul, cu un gest de satisfacție și l-a pus apoi în stânga sa, pe unul dintre rafturile din Casa Albă. Apoi au urmat întrebările presei, pentru un interval de timp neașteptat de lung, 45 de minute.

Președintele SUA, Donald Trump, se întâlnește cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă. FOTO: Anna Moneymaker / Getty images / Profimedia

Cei doi președinți au fost cordiali unul cu celălalt, au primit multe întrebări, dar au fost rezervați în ceea ce privește detaliile convorbirilor care urmează între ei. Nu au făcut promisiuni de pace, doar au spus amândoi că și-o doresc.

La un moment dat, unul dintre jurnaliștii a revenit la scrisoarea pe care Melania Trump i-a trimis-o lui Vladimir Putin, prin intermediul soțului său.

Reporterul l-a întrebat pe Trump de ce Putin și Zelenski sunt tratați de el drept echivalenți, câtă vreme prima doamnă a simțit nevoia să-i scrie doar lui Putin. ”Nu cumva pentru că el e agresorul?” a întrebat ziaristul, referindu-se la Putin.

Trump a avut câteva fraze în care a răspuns lateral întrebării. Apoi a spus că, de fapt, Putin a primit foarte bine scrisoarea Melaniei, care a fost inspirată de soarta grea a copiilor ucraineni.

