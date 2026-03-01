Donald Trump, dispus să negocieze cu noii lideri ai Iranului: „Vor să discute și eu am fost de acord”

Președintele Donald Trump a afirmat, într-o discuție cu jurnalistul Michael Scherer de la The Atlantic, că noii lideri ai Iranului vor să negocieze cu Statele Unite. Trump susține că a fost de acord cu o soluție negociată a crizei.

„Vor să discute și eu am fost de acord să discutăm, deci vom discuta. Trebuia să o facă mai devreme. Trebuiau să cedeze ce era foarte practic și ușor de făcut mai devreme. Au așteptat prea mult”, a declarat Trump în cadrul discuției telefonice.

Președintele SUA a evitat să precizeze când ar putea avea loc discuțiile, menționând doar că unii dintre foștii parteneri de negociere nu mai sunt în viață.

„Cei mai mulți au murit. Unii dintre oamenii cu care am negociat au murit pentru că a fost o lovitură mare. Trebuia să o facă mai devreme, Michael. Puteau să ajungă la un acord”, a apreciat Donald Trump.

Încrezător în succesul unei revolte

Întrebat dacă este dispus să prelungească seria bombardamentelor în Iran pentru a sprijini o eventuală revoltă populară, președintele american a dat un răspuns rezervat: „Trebuie să văd care este situația pe măsuro ce se schimbă. Nu poți să dai un răspuns la o întrebare ca asta.”

Pe de altă parte, el s-a arătat încrezător că o revoltă cu succes este pe cale să aibă loc, menționând semnele de celebrare pe străzile din Iran și manifestațiile iranienilor din diaspora de la New York și Los Angeles.

„Cred că se va întâmpla. Mulți oameni sunt extrem de fericiți acolo și în Los Angeles și în multe alte locuri”, a estimat Trump.

El a adăugat că este mulțumit până acum de reacția poporului iranian. „Știind că este foarte periculos, știind că le-am spus tuturor să rămână în casele – cred că este un loc foarte periculos acum – oamenii de acolo au strigat pe străzi de bucurie dar, în același timp, sunt multe bombe care vin”, a conchis Donald Trump, în declarațiile făcute pentru The Atlantic.