Într-o conferință de presă susținută la Casa Albă, președintele SUA Donald Trump a spus că se înțelege „grozav” cu liderii Rusiei și Chinei, cu care s-a întâlnit recent la Shenzhen, iar diferendele cu aceștia în diverse chestiuni pot fi soluționate.

„Aceasta a fost prima întâlnire trilaterală între liderii Statelor Unite, Rusiei și Chinei”, a spus Trump menționând că este un pas importante pentru negocierile viitoare privind neproliferarea nucleară, care sunt menționate în declarația de la finalul summitului din China.

„Zelenski și Putin se urăsc enorm”

Referindu-se la temerile că întrevederea ar fi fost similară celei de la Ialta din 1945, când marile puteri învingătoare în al doilea război mondial și-au împărțit lumea în sfere de influență, Trump a spus: „Nu m-am gândit la asta. Mi-am spus că mă înțeleg grozav cu oamenii ăștia doi. Ne vom rezolva diferendele.”

Trump a relatat că l-a întrebat pe Vladimir Putin dacă ar mai fi invadat Ucraina în 2022 dacă el ar fi fost președinte. „Nu, asta nu s-ar fi întâmplat niciodată”, ar fi răspuns președintele rus.

Președintele american a afirmat că este clar că Putin dorește ca războiul din Ucraina să fie încheiat prin mijloace pașnice.

„Emisarii noștri fac o treabă bună, dar este o treabă grea. Problema este că președintele Zelenski și președintele Putin se urăsc enorm”, a comentat Donald Trump.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, secretarul de stat Marco Rubio a justificat necesitatea unor întâlniri precum cea de la Shenzhen, întrucât cele trei țări dețin majoritea copleșitoare ale armelor nucleare.

„Ideea că acești trei lideri nu ar trebui să se întâlnească în mod obișnuit nu este doar absurdă, este periculoasă. Cu cât se înțeleg mai bine, cu atât mai constructiv va fi mediul pentru a ajunge la acorduri în chestiuni concrete”, a apreciat Rubio.

Beijingul a făcut public joi un document atribuit lui Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping, în care sunt prezentate angajamentele celor trei lideri la finalul summitului din China.

Cele patru direcții incluse în declarație

Documentul publicat de presa de stat chineză cuprinde următoarele patru puncte: