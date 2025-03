Donald Trump îi numește „teroriști” pe cei care i-au vandalizat un teren de golf din Scoția și cere „tratament sever”

Terenul de golf de pe proprietatea lui Donald Trump din Scoția (Trump Turnberry) a fost semnalat poliției pe 8 martie, după ce pe clădirile din complex au apărut mesaje împotriva președintelui american și de susținere cu palestinienii.

Duminică, președintele american Donald Trump a declarat duminică seara că oricine a fost implicat în vandalizarea terenului său de golf din Scoția este „un terorist” și speră ca cei care se fac vinovați de acest incident să aibă parte de un „tratament sever”, potrivit agenție dpa citată de Agerpres.

Un bărbat de 33 de ani a fost inculpat în legătură cu acest incident, în timp ce un bărbat de 75 de ani și femeie de 66 de ani arestați anterior în cadrul anchetei au fost puși în libertate în așteptarea unor investigații mai aprofundate.

🚨⛳️👮‍♂️ #NEW: Trump Turnberry was the target of Pro-PaIestine activists. The iconic golf course saw several greens dug up, “G@za is Not 4Sale" sprayed across one green and buildings spray painted.



What should the punishment be for this? pic.twitter.com/xmnsOcmuza