Trump amenință că va reduce trupele americane din Germania, după schimbul de replici cu Merz

SUA iau în considerare reducerea numărului de trupe americane staționate în Germania, a anunțat joi președintele american Donald Trump, la câteva zile după ce cancelarul german Friedrich Merz a declarat că America este „umilită” de Iran, transmite The Guardian.

Într-o postare pe platforma sa Truth Social, președintele SUA a declarat că administrația sa „studiază și ia în considerare în prezent posibilitatea unei reduceri a efectivelor militare din Germania, iar o decizie va fi luată foarte curând”.

Anunțul lui Trump vine după ce luni, cancelarul german Friedrich Merz a sugerat că echipa Trump este depășită în negocierile cu Iranul pentru a asigura sfârșitul conflictului în Golf și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Merz a spus că „americanii nu au în mod clar nicio strategie” în Iran și a adăugat că Teheranul este pe cale să „umilească” Statele Unite.

„Iranienii sunt clar mai puternici decât se aștepta, iar americanii nu au, evident, nicio strategie cu adevărat convingătoare în cadrul negocierilor”, a spus Merz în timpul unei vizite la o școală din Marsberg, un oraș din regiunea sa natală, Sauerland.

Merz și-a reiterat criticile miercuri, spunând că Europa „suferă” de consecințele închiderii strâmtorii.

În replică, Donald Trump l-a criticat marți pe cancelarul german, acuzându-l pe Truth Social că „nu știe despre ce vorbește” în legătură cu Iranul.

„Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, consideră că este în regulă ca Iranul să dețină o armă nucleară. Nu știe despre ce vorbește!”, a scris Trump, într-o postare pe Truth Social.

Amenințările lui Trump privind NATO

La 1 aprilie, Trump a declarat că ia în considerare „fără nicio îndoială” retragerea din NATO, din cauza refuzului aliaților europeni de a se implica la războiul SUA-Israel împotriva Iranului și de a contribui la securizarea Strâmtorii Ormuz, vitală din punct de vedere economic.

O astfel de mișcare din partea administrației americane ar fi catastrofală pentru securitatea Europei, dar este considerată improbabilă din cauza legislației americane adoptate în 2024, care împiedică un președinte să se retragă din NATO fără o majoritate de două treimi în Senat sau o lege a Congresului, notează The Guardian.

Experții au sugerat că SUA ar putea, în schimb, să ia măsuri care să submineze alianța, dar care să nu ajungă la o retragere completă. Un astfel de scenariu ar putea presupune retragerea trupelor americane din Europa de către Trump.

Statele Unite au peste 68.000 de militari în serviciu activ în Europa, conform datelor furnizate de Centrul de Date privind Efectivele Armatei SUA (DMDC).

Germania găzduiește cel mai mare contingent, cu peste 35.000 de soldați în 2024, potrivit Serviciului de Cercetare al Congresului. Presa germană estimează un număr mai mare, de aproximativ 50.000.

Trump a criticat în mod constant NATO pe parcursul celor două mandate, acuzând membrii săi că „jefuiesc” SUA prin faptul că nu alocă fonduri adecvate pentru bugetele lor de apărare.