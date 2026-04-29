Criticat dur de Trump, Merz are o altă „perspectivă” asupra relației cu președintele SUA. „În Germania și Europa suferim”

Friedrich Merz și Donald Trump, în cadrul unei întâlniri în Biroul Oval de la Casa Albă, pe 3 martie 2026, la Washington, D.C. FOTO: CNP/ADM / Capital pictures / Profimedia

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri că relația sa cu președintele american Donald Trump rămâne bună, în ciuda neînțelegerii dintre cei doi cu privire la războiul din Iran, dar șeful guvernului federal de la Berlin și-a reiterat îngrijorarea față de impactul economic al conflictului din Orientul Mijlociu, scrie Reuters.

Această neînțelegere reflectă opiniile divergente dintre administrația Trump și aliații săi europeni din NATO cu privire la Iran și la alte chestiuni, inclusiv conflictul din Ucraina.

„Din perspectiva mea, relația mea personală cu președintele SUA rămâne bună. Pur și simplu am avut îndoieli încă de la început cu privire la ceea ce a început odată cu războiul din Iran. De aceea am spus-o clar”, a declarat Merz în fața reporterilor.

„În Germania și în Europa suferim de pe urma consecințelor (conflictului din Orient, n.r.), cum ar fi închiderea Strâmtorii Ormuz. Acest lucru are un impact direct asupra aprovizionării noastre cu energie și un impact enorm asupra performanței noastre economice”, a spus Merz, adăugând că Washingtonul și Berlinul sunt în dialog.

Critici reciproce

Marți, Trump l-a criticat dur pe cancelarul german pentru poziția acestuia, afirmând într-o postare pe rețeaua de socializare Truth Social, că Merz consideră că este „în regulă” ca Iranul să dețină arma nucleară.

„Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, consideră că este în regulă ca Iranul să dețină o armă nucleară. Nu știe despre ce vorbește!”, a scris Trump, interpretând totuși greșit poziția lui Merz.

Cancelarul federal al Germaniei afirmase anterior că Iranul nu trebuie să dețină arme nucleare.

Declarațiile lui Trump au venit în urma unei critici adresate luni de Merz către Washington. Cancelarul german a spus la începutul săptămânii că liderii iranieni „umilesc” Statele Unite și îi determină pe oficialii americani să se deplaseze în Pakistan și apoi să plece fără rezultate, într-o mustrare neobișnuit de dură cu privire la conflictul din Orientul Mijlociu.

Merz a mai spus că nu vede ce strategie de ieșire din conflict urmăresc Statele Unite. „Iranienii sunt clar mai puternici decât se aștepta, iar americanii nu au, evident, nici o strategie cu adevărat convingătoare în cadrul negocierilor”, a spus Merz luni, în timpul unei vizite la o școală din Marsberg, un oraș din regiunea sa natală, Sauerland, potrivit Deutsche Welle.

„Problema cu conflictele de acest gen este întotdeauna aceeași: nu trebuie doar să intri, ci trebuie să ieși apoi. Am văzut asta, foarte dureros, în Afganistan, timp de 20 de ani. Am văzut-o în Irak”, a precizat el. „În acest moment, nu văd ce ieșire strategică vor alege americanii, mai ales că iranienii negociază în mod evident foarte abil”, a mai afirmat Merz. Cancelarul a adăugat că „o întreagă națiune este umilită de conducerea iraniană, în special de așa-numitele Gărzi Revoluționare”.

Trump i-a criticat aspru pe aliații din NATO pentru că nu și-au trimis forțele navale să ajute la deschiderea Strâmtorii Ormuz, care a rămas practic închisă de la începutul lunii martie, provocând turbulențe pe piețe și perturbări fără precedent în aprovizionarea cu energie la nivel mondial.

În ciuda armistițiului în războiul dintre SUA și Israel cu Iranul, conflictul se află într-un impas, ambele părți căutând o încheiere oficială a luptelor.