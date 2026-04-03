Donald Trump, ironizat de un oficial iranian de top după cazul avionului F-15: „De la «schimbare de regim» la «poate cineva să ne găsească piloții?»”

Mohammed Ghalibaf, președintele parlamentului iranian și un oficial cheie în supravegherea războiului, a ironizat administrația Trump pe rețelele sociale, vineri, după ce forțele Teheranului au doborât un avion american de vânătoare F-15E.

„Acest război strălucit, lipsit de strategie, pe care l-au început a fost retrogradat de la «schimbare de regim» la «Hei! Poate cineva să ne găsească piloții? Vă rog?»”, a declarat Ghalibaf într-o postare pe platforma X. „Uau. Ce progres incredibil. Niște genii absolute”, a continuat oficialul iranian.

Reacția lui Mohammed Ghalibaf vine în contextul în care, vineri, forțele Teheranului au doborât o aeronavă americană de vânătoare F-15E în Iran, o premieră de la începutul războiului. Deocamdată doar unul dintre cei doi militari de la bord a fost găsit de forțele SUA.

Doi oficiali americani au declarat ulterior pentru The New York Times că, cam în același timp, un avion american de atac A-10 Warthog s-a prăbușit în apropiere de Strâmtoarea Ormuz. Cei doi, care au vorbit sub condiția anonimatului, au oferit puține detalii în ceea ce privește modul și locația în care s-a produs evenimentul.

Mai târziu, presa iraniană de stat a relatat că sistemele de apărare ale Republicii Islamice au atacat o aeronavă A-10 „inamică” în apele sudice din apropiere de Strâmtoarea Ormuz.

Cu doar câteva zile în urmă, șeful Pentagonului, Pete Hegseth, susținea că apărarea Iranului este atât de avariată în urma loviturilor americane și israeliene încât Washingtonul trimite în Iran bombardiere B-52, aeronave greoaie, considerate a fi vulnerabile în fața sistemelor antiaeriene. Avionul F-15E este mai agil decât bombardierele, ceea ce în teorie îl face o țintă mai inaccesibilă atacurilor iraniene.