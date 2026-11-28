Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui SUA, a mustrat platforma de streaming Netflix după ce a publicat, de Ziua Recunoștinței, un videoclip promoțional în care două actrițe din serialul „The Hunting Wives” se sărută, potrivit Deadline.

„Ce este în neregulă cu voi??? Este Ziua Recunoștinței”, a scris Donald Trump Jr. pe rețeaua X, pe 26 noiembrie, ca răspuns la videoclipul publicat de Netflix.

Postarea lui Trump Jr. a fost vizualizată de peste 7,5 milioane de ori, potrivit publicației Deadline. În același timp, clipul promoțional cu personajele serialului interpretate de Brittany Snow și Malin Åkerman a strâns aproximativ 36 de milioane de vizualizări pe platforma X.

What is wrong with you??? It’s Thanksgiving. — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 26, 2026

Controversa a generat numeroase reacții pe rețelele de socializare, iar serialul a ajuns pe locul al treilea în clasamentul Netflix în mai puțin de 24 de ore.

Reacția lui Don Jr., așa cum e poreclit fiul președintelui american, pare să fie mană cerească pentru Netflix, comentează Deadline, având în vedere că platforma a dus lipsă în ultima vreme de succese răsunătoare.

„The Hunting Wives”, sezonul 2 a intrat pe Netflix

„The Hunting Wives”, tradus în România „Soțiile la vânătoare”, este inspirat de romanul omonim semnat de scriitoare americană May Cobb și le are în rolurile principale pe Brittany Snow și Malin Åkerman. Primul sezon a fost lansat anul trecut.

Povestea o are în prim plan pe Sophie, o femeie care se mută din Boston într-un oraș din estul statului Texas, unde ajunge să se apropie de Margo, o femeie influentă în comunitatea locală, care conduce un grup select cunoscut drept „Soțiile la vânătoare”. Relația dintre cele două devine tot mai intimă, în timp ce Sophie se îndepărtează de viața pe care o avea înainte.

Serialul combină intrigi, crime, scene de sex și jocuri de putere, pe fundalul unei comunități conservatoare din Texas. Soțul lui Margo, interpretat de Dermot Mulroney, este un magnat din industria petrolieră care candidează pentru funcția de guvernator al statului. Dar și șeful lui Sophie.

Scenaristul serialului i-a răspuns lui Trump Jr.

Brandon Zuck, unul dintre scenariștii producției, a reacționat la postarea lui Donald Trump Jr. printr-un mesaj publicat pe Instagram Story.

„Așteaptă doar până la sezonul 3”, a scris Zuck, alături de o captură de ecran cu mesajul fiului președintelui american.

Netflix a anunțat deja luna trecută că serialul va avea și un al treilea sezon. „Pregătiți-vă, pentru că sezonul 3 va fi și mai scandalos și mai întortocheat”, a declarat Rebecca Cutter, creatoarea serialului.

Netflix nu a răspuns la solicitarea făcută de publicația Deadline de a comenta reacția lui Donald Trump Jr.

Deadline notează că reacția fiului președintelui ar putea fi un exemplu al așa-numitului „efect Streisand”: încercarea de a atrage atenția asupra unui conținut neplăcut ajunge, în cele din urmă, să îi crească popularitatea.

Termenul provine de la un incident din 2003, când cântăreața Barbra Streisand a dat în judecată un fotograf pentru 50 de milioane de dolari, încercând să împiedice publicarea unei fotografii a locuinței sale din Malibu.

Fotografia, care a atrs puțină atenție înainte de proces, a devenit mult mai cunoscută după declanșarea disputei juridice.

În cazul „The Hunting Wives”, reacția lui Donald Trump Jr. pare să fi avut un efect similar, contribuind la promovarea serialului chiar în perioada în care Netflix a lansat noi episoade pe platforma de streaming.