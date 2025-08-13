Ultima șansă pentru aliații Kievului să-l convingă pe Donald Trump să-l confrunte pe Vladimir Putin? „Ne concentrăm acum să ne asigurăm că acest lucru nu se va întâmpla”

Președintele Donald Trump discută și chiar elaborează strategii cu liderii europeni înainte de summitul de vineri cu Vladimir Putin, o schimbare de la abordarea sa obișnuită, de tip „a merge singur”, scrie Politico. Însă aliații Ucrainei nu sunt siguri că sunt pregătiți să aibă încredere în aceste conversații.

Liderii Europei vor avea ultima șansă de a-l convinge pe Trump să fie dur cu președintele rus, într-o convorbire organizată de Germania pentru a coordona relațiile dintre Washington și partenerii săi europeni, comentează publicația de la Bruxelles.

„Principalul lucru legat de ziua de mâine (miercuri, n.r.) este dacă aceasta va fi o discuție reală, o consultare reală și dacă acest lucru îl va ajuta pe președinte să-și contureze propria abordare sau dacă vor fi doar niște cuvinte frumoase și nicio consultare reală”, a declarat un oficial european, care a vorbit sub protecția anonimatului cu Politico.

Liderii Europei și Ucrainei vor discuta cu președintele american Donald Trump în cadrul unei reuniuni virtuale miercuri, înaintea summitului cu Vladimir Putin, în încercarea de a sublinia pericolele vânzării intereselor Kievului în schimbul unui armistițiu, notează și Reuters.

Trump îl va primi pe Putin, un paria în Occident de la invazia Rusiei din Ucraina din 2022, la discuții în statul american Alaska vineri, o întîlnire despre care președintele SUA a spus că va fi o întrevedere de „testare” în eforturile sale de a pune capăt războiului ce durează de trei ani și jumătate.

Trump a acceptat săptămâna trecută să participe la prima întâlnire la nivel înalt dintre SUA și Rusia din 2021, schimbând brusc discursul după săptămâni în care și-a exprimat frustrarea față de Putin pentru că s-a opus inițiativei de pace a SUA. Trump a declarat că trimisul său a înregistrat „progrese importante” în cadrul discuțiilor de la Moscova.

Președintele SUA afirmă că atât Kievul, cât și Moscova vor trebui să cedeze teritorii pentru a pune capăt războiului. Trupele ruse au ocupat deja aproape o cincime din Ucraina.

Temeri în Occident

Imprevizibilitatea summitului a alimentat temerile în Occident că liderii SUA și Rusiei ar putea lua decizii de anvergură și chiar ar putea încerca să constrângă Ucraina să accepte un acord nefavorabil.

„Ne concentrăm acum să ne asigurăm că acest lucru nu se va întâmpla, colaborând cu partenerii americani și rămânând coordonați și uniți pe partea europeană. Mai este mult timp până vineri”, a declarat un înalt oficial din Europa de Est.

Administrația Trump a temperat marți așteptările privind progresele majore în direcția unui armistițiu, calificând întâlnirea cu Putin din Alaska drept „un exercițiu de ascultare”.

Videoconferința între Trump, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și liderii Germaniei, Finlandei, Franței, Marii Britanii, Italiei, Poloniei și Uniunii Europene este prevăzută să aibă loc la ora 12:00 GMT (15:00, ora României), a declarat un purtător de cuvânt al guvernului german.

Zelenski va merge miercuri la Berlin, potrivit BILD. Un purtător de cuvânt al Biroului Prezidențial a confirmat informația, informează Reuters.

Secretarul general al NATO va participa, de asemenea, la conferința găzduită de cancelarul german Friedrich Merz.

Ucraina speră că întâlnirea va folosi, cel puțin parțial, ca o contrapondere europeană la summitul din Alaska.

Posibilele acțiuni ale lui Trump, sub lupă

Liderii europeni, care se feresc să provoace furia lui Trump, au subliniat în repetate rânduri că salută eforturile sale de pace, subliniind totodată că nu ar trebui să existe niciun acord privind Ucraina fără participarea acesteia.

Șase înalți oficiali europeni au declarat pentru Reuters că văd riscul încheierii unui acord nefavorabil pentru Europa și securitatea Ucrainei. Aceștia au afirmat că unitatea europeană ar fi vitală în cazul în care s-ar întâmpla acest lucru.

O sursă familiarizată cu deliberările interne ale SUA a declarat că nu se poate exclude posibilitatea ca Trump să încerce să încheie un acord direct cu Putin, fără a implica Ucraina sau Europa.

Sursa a exprimat însă îndoieli în acest sens, afirmând că acest lucru ar putea cauza probleme cu Kievul și UE.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat marți reporterilor că summitul va fi un „exercițiu de ascultare” pentru Trump, care va afla ce este necesar pentru a se ajunge la un acord.

După convorbire, Trump și vicepreședintele J.D. Vance au programată o discuție cu liderii europeni într-o reuniune online separată, la ora 13:00 GMT (16:00, ora României), a declarat purtătorul de cuvânt german.

Aceasta va fi urmată, la ora 14:30 GMT (17:30, ora României), de o reuniune online a „coaliției voluntarilor”, un grup de țări care lucrează la planuri de sprijinire a Ucrainei în cazul unui armistițiu. La această reuniune va participa și președintele Nicușor Dan, potrivit Administrației Prezidențiale.

Rușii pun presiune pe câmpul de luptă

Un sondaj Gallup publicat săptămâna trecută a arătat că 69% dintre ucraineni sunt în favoarea unei încheieri negociate a războiului cât mai curând posibil. Dar cercetările arată, de asemenea, că ucrainenii nu doresc pace cu orice preț, dacă asta înseamnă concesii zdrobitoare.

Zelenski a declarat că Kievul nu poate accepta un acord care să-l oblige să-și retragă trupele din regiunea Donbas din estul țării, o mare parte din aceasta fiind deja ocupată de Rusia.

El a declarat marți reporterilor că acest lucru ar priva Ucraina de o vastă rețea defensivă în regiune, facilitând astfel o nouă ofensivă a Rusiei în interiorul Ucrainei în viitor.

El a adăugat că problemele teritoriale pot fi discutate numai după ce va fi instituit un armistițiu și Ucraina va primi garanții de securitate.

Trupele ruse au intensificat recent presiunea pe câmpul de luptă, întărind controlul asupra orașelor Pokrovsk și Kostiantinivka din estul Ucrainei.